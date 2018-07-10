  •  
    Fenerbahçe'nin forvet transferindeki B planı!
  •  
    Beşiktaş'ta flaş kararlar; "Takım bulup gönderin"
  •  
    İşte Terim gençleştirme PLANINDAKİ 6 aday!..
  •  
    Tarık Çamdal'a o uyarı; "Futbol hayatın biter..."
  •  
    Beşiktaş'ta Vagner Love için sürpriz bir karar var

Quaresma'nın veliahtı Gökhan Töre!

Quaresma'nın Çin'e transfer olma ihtimali gerçekleşirse, ilk alternatif Lens değil Gökhan Töre olacak.

Kaynak: Takvim
Quaresma'nın veliahtı Gökhan Töre!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2018 04:35
Beşiktaş'ta Çin'e transfer olması gündemde olan Ricardo Quaresma, takımdan ayrılırsa veliahtı Lens değil Gökhan Töre olacak gibi görünüyor.

Slovakya kampının yıldızlarından olan Gökhan Töre, 7 kilo vererek takıma katılmanın meyvelerini topluyor.

LENS'İN İŞİ ZOR

Fit oluşunun yanı sıra futbola da aç olan Gökhan Töre, rekabette takım arkadaşlarına adeta meydan okuyor.

Kulübe yakın kaynaklar Lens'in bu haliyle Gökhan'ı kesmesinin çok zor olduğunu belirtiyorlar..



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için