Quaresma'nın veliahtı Gökhan Töre!

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Çin'e transfer olması gündemde olan, takımdan ayrılırsa veliahtı Lens değilolacak gibi görünüyor.Slovakya kampının yıldızlarından olan Gökhan Töre, 7 kilo vererek takıma katılmanın meyvelerini topluyor.Fit oluşunun yanı sıra futbola da aç olan Gökhan Töre, rekabette takım arkadaşlarına adeta meydan okuyor.Kulübe yakın kaynaklar Lens'in bu haliyle Gökhan'ı kesmesinin çok zor olduğunu belirtiyorlar..