Quaresma'nın veliahtı Gökhan Töre!

Beşiktaş'ta Çin'e transfer olması gündemde olan Ricardo Quaresma, takımdan ayrılırsa veliahtı Lens değil Gökhan Töre olacak gibi görünüyor.
Slovakya kampının yıldızlarından olan Gökhan Töre, 7 kilo vererek takıma katılmanın meyvelerini topluyor.
LENS'İN İŞİ ZOR
Fit oluşunun yanı sıra futbola da aç olan Gökhan Töre, rekabette takım arkadaşlarına adeta meydan okuyor.
Kulübe yakın kaynaklar Lens'in bu haliyle Gökhan'ı kesmesinin çok zor olduğunu belirtiyorlar..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Slovakya kampının yıldızlarından olan Gökhan Töre, 7 kilo vererek takıma katılmanın meyvelerini topluyor.
LENS'İN İŞİ ZOR
Fit oluşunun yanı sıra futbola da aç olan Gökhan Töre, rekabette takım arkadaşlarına adeta meydan okuyor.
Kulübe yakın kaynaklar Lens'in bu haliyle Gökhan'ı kesmesinin çok zor olduğunu belirtiyorlar..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın