Quaresma'nın pozisyonu penaltı mı?

Quaresma'nın pozisyonu penaltı mı? Beşiktaş Fenerbahçe maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

25 Şubat 2018 19:51
Quaresma'nın pozisyonu penaltı mı?
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 38. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. 

Fenerbahçeli Isla'nın müdahalesinin ardından Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yerde kalan Quaresma, hakem Cüneyt Çakır'dan penaltı bekledi ancak Çakır "devam" dedi. 

Çakır'ın "devam" kararının ardından yan hakeme koşarak itirazdan bulunan Quaresma'nın isyanı yerini bulmadı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci ise ilk yarıdaki tartışmalı pozisyonları şu şekilde yorumladı; "Objektif yorum.. Net ofsayt ve penaltı.. ilk devrenin özeti"

Rıdvan Dilmen: "Quaresma'nın pozisyonu penaltı"

Erman Toroğlu: "Isla'nın Quaresma'ya yaptığı hareket penaltı"
Kaynak: Sporx.com

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