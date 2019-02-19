Quaresma'nın derbi arzusu: Güneş ile görüştü

, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçını iple çekiyor. Siyah-beyazlıların şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşma Portekizli yıldız için de büyük anlam taşıyor.Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın ligde Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta muhteşem bir performans sergileyip iki gol atan Quaresma, ardından sarı-lacivertlilerle yapılan kupa maçında kırmızı kart görmüştü. Vodafone Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında oyuna ikinci yarıda giren yıldız oyuncu, sadece yedi dakika sonra Fenerbahçeli Joseph de Souza ile yaşadığı itişme sonrasında oyundan atılmıştı. Portekizli oyuncu kırmızı kart gördükten sonra adeta deliye dönmüş ve takım arkadaşlarının çabalarıyla güçlükle saha dışına çıkarılmıştı.Rakip oyuncuların tahrikleri karşısında haksız bir kırmızı kart gördüğünü savunan Portekizlinin bu maçı unutamadığı öğrenildi. Malatya deplasmanında formasına yeniden kavuşan ve teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen 35 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe maçına ilk on birde başlamayı çok istediğini söylediği öğrenildi. Sözleşmesi gelecek yılın haziran ayında bitecek olan tecrübeli futbolcunun, sezon sonunda yüksek ihtimalle takımdan ayrılacağı için Fenerbahçe derbisinde iz bırakacak bir performans sergilemek istediği ve bu maça çok motive olduğu belirtildi. Şenol Güneş'in de Quaresma'nın hırsından dolayı memnun olduğu ifade edildi.Malatya deplasmanındaki galibiyetten sonra iki gün izin yapan Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktik çalışması yapıldı. Antrenmana sakatlıkları geçen Adriano ve Oğuzhan Özyakup da katıldı.