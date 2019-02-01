













QUARESMA ANTRENMANDA

Şenol Güneş'in "Yüzde 90 gitti" dediği Portekizli yıldızın hem alacaklarını hem bonservisini istemesi kabul edilmeyince Quaresma Beşiktaş'ta kaldı.Birçok ülkede transfer dönemi dün gece sonuçlanırken Quaresma'nın ayrılmamasının sebebi de ortaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş'in daha önce "Yüzde 90 gitti" dediği Portekizli yıldızın hem geçmişe dönük alacaklarını hem de bonservisini istemesi yönetim tarafından kabul edilmedi.5 aydır düzenli ödeme alamadığı için ayrılmak isteyen Q7 ile yönetimin ilk görüşmelerde anlaştığı ancak sonra hem alacakların hem bonservisin istenmesi nedeniyle anlaşmanın bozulduğu bildirildi. Beşiktaş'ta 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma geri adım atmayınca ayrılık gerçekleşmedi.