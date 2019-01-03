Kendi kaderini çizecek

22 maçta forma giydi

Beşiktaş'ta Antalya kampı öncesi Ricardo Quaresma ve Cyle Larin adeta direkten döndü. 2019 yılında bambaşka bir Beşiktaş için kollarını sıvayan yönetim kurulu ve teknik heyet önceki akşam bu yapılanmanın ilk adımını atmıştı. Quaresma, Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Vagner Love, Cyle Larin ve Gökhan Töre'yi kamp kadrosuna almayan yönetim ve teknik heyet dün sürpriz bir şekilde Quaresma ile Larin'i listeye dahil etti.Alacakları için kulübe ihtarname göndermesi nedeniyle bazı yöneticilerin Tolgay Arslan gibi Quaresma'nın da süresiz kadro dışı bırakılmasını istediği öğrenildi. Bu fikre karşı çıkılsa da yöneticilerin tamamı toplantıda Portekizli oyuncunun artık takımdan gönderilmesi gerektiği yönünde görüş belirtti.Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet önceki akşam 6 oyuncu için fikir birliğine varsa da dünkü toplantıda henüz hiçbir kulüple görüşmeyen ve teklif almayan Quaresma ile Larin'in kampa götürülmesine karar verildi. Ayrıca Burak Yılmaz'ı resmen açıklaması beklenen yöneticilerin, böylesine bir transferden önce Quaresma'nın kampa götürülmemesinin sıkıntı yaratabileceğini de hesaba kattığı ifade edildi.Beşiktaş Yönetimi kampa götürülecek olsalar da Quaresma ve Cyle Larin ile yolları ayırmayı planlıyor. Çin ve Arap kulüplerinin radarında olan Quaresma'ya teklif gelmesi halinde siyah-beyazlı idareciler, 35 yaşındaki oyuncuyla masaya oturarak, dostane bir şekilde vedalaşmaya çalışacak. Larin konusunda da bir planı olan yönetim, Kanadalı oyuncunun kamp performansına göre hareket edecek.Teknik Direktör Şenol Güneş'in vereceği rapora göre Larin ikinci yarı için ya kadroda kalacak ya da kiralık olarak gönderilecek.Ricardo Quaresma sezonun ilk yarısında toplam 22 resmi maçta sahaya çıktı. Süper Lig'de 14, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 müsabakada görev yapan Portekizli yıldız 3 kez rakip ağları sallarken, 11 kez asist yaptı.