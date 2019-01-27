Quaresma, Şenol Güneş'i de kaybetti!

ülkesine dönmek istediğinde takımda kalması için çabalayan çoktu. Başta teknik direktör Şenol Güneş ile bazı yöneticiler, Portekizli yıldızın sezonu tamamlamasını istiyordu.Hatta Şenol Hoca, BB Erzurumspor maçında ilk 11'de başlatarak Quaresma'ya olan inancını gösterirken, yıldız oyuncunun ayrılmaması için de önemli bir jest yapmıştı. Ancak Q7'nin yaptığı hamle bütün planları bozdu.Portekizli futbolcu karşılaşmanın 87. dakikasında son derece gereksiz bir hareketle kırmızı kart görünce adeta bütün Beşiktaşlıların başından aşağı kaynar sular döküldü. Kırmızı kart ile alacağı ceza da hesaba katılınca Quaresma'nın artık takıma faydalı olmayacağı görüşü hakim.Üstelik bu zamana kadar Portekizli yıldızın en büyük destekçisi olan Şenol Güneş ile Quaresma'nın kalmasını isteyenler bile fikirlerini değiştirdi. Yönetim ve teknik heyet 35 yaşına gelen oyuncun artık takıma faydalı olamayacağı görüşünde birleşti ve fesih görüşmelerine başlandı. Ailesini Portekiz'e gönderen Quaresma'nın da ayrılmak için gün saydığı bilgiler arasında.Yönetimin amacı Quaresma'dan bonservis geliri elde ederek yollarını ayırmak. Şu anda yıldız oyuncuya gelen bir resmî teklif yok ancak Pepe'nin de baskısıyla Porto'nun devreye girmesi bekleniyor. Ayrıca Quaresma'nın bazı ABD Major League kulüpleriyle de görüşmeler yaptığı bilgisine ulaşıldı.