Quaresma Santos'a gidiyor iddiası

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın Santos ile görüştüğü ve eski hocası Jesualdo Fereira'nın bu transferi çok istediği öne sürüldü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Quaresma Santos'a gidiyor iddiası
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30 Aralık 2019 14:28
Sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'nın Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'a transfer olacağı iddia edildi.

ABola'nın haberine göre Santos'un başına geçen Jesualdo Fereira'nın eski öğrendcisi Quaresma'nın transferini kulüp yönetiminden istediği iddia edildi.

Haberin devamında Kasımpaşa kulübünün Quaresma'nın ayrılığına izin vereceği ifade edilirken Portekizli yıldız ile Santos kulübünün görüşmeye başladığı ileri sürüldü.

Sezon sonunda Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Quaresma, 2006 ve 2008 sezonunda Jesualdo Fereira yönetimindeki Porto'da şampiyonluk yaşamıştı.



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