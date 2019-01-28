Beşiktaş'ta "Gitmek istiyorum, eşimle sorumlarım var" diyen ve ikinci başkan Serdal Adalı ile görüşen Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlı takımdaki kariyeri son buluyor.İkinci Başkan Serdar Adalı'nın "Sezon sonu gidersin" sözlerinin ardından, Quaresma ile Erzurumspor maçının ardından bir kez daha görüşüleceğini karar verilmişti. Portekizli futbolcunun, Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesi sonrası yönetim cephesi kararını verdi. Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya karar verdi.Siyah-beyazlı yönetim, Quaresma'ya ayrılma fikrinin kabul edildiğini iletti. Taraflar, pazartesi günü bir araya gelerek son detayları konuştu. Pazartesi günü takımlla idman yapmayan ve salonda çalışan Quaresma, daha sonra Serdar Adalı ile görüştü ve Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.Beşiktaş ile Quaresma arasındaki fesih anlaşmasında, arada ufak bir fark kaldı. Salı günü yapılacak son görüşmede Quaresma'nın sözleşmesi resmen feshedilecek.Quaresma'nın ayrılık anlaşmasına Türkiye'de başka bir takımda oynamaması için özel madde konulacak. 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Pepe gibi Porto'ya imza atacak.Beşiktaş ile 216 maçta sahaya çıkan Quaresma 37 gol attı ve 76 gol pası verdi. 16 bin 297 dakika sahada kalan Portekizli, 6.5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 113 gole katkı yaptı.