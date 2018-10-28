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Quaresma pişman oldu; Bir anlık öfkeyle..

Genk maçında Beşiktaş tribünleriyle gerilen ve ayrılık açıklamaları yapan Ricardo Quaresma'da işin perde arkası ortaya çıktı

Kaynak: Milliyet
Quaresma pişman oldu; Bir anlık öfkeyle..
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28 Ekim 2018 10:41
Genk maçında Beşiktaş tribünleriyle gerilen ve ayrılık açıklamaları yapan Ricardo Quaresma'da işin perde arkası anlaşıldı.

Taraftarların gösterdiği tepkiye sinirlenerek takım arkadaşlarına sahip çıkmaya çalıştığı için ilginç ifadeler kullanan Quaresma, o sözleri o an çok üzgün olduğu için söylediğini dile getirdi.

Takım arkadaşlarıyla konuşan Portekizli, taraftarın isteğine de her zaman saygı duyduğunu fakat Beşiktaş'tan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını da sözlerine ekledi.

QUARESMA NE DEMİŞTİ?

"5 KURUŞ ALMADAN GİDERİM"

"FAZLALIKSAM OCAK'TA GİDERİM"

 

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