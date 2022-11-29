Quaresma: 'Oynamaya devam edeceğim'

Vitoria Guimaraes'ten ayrılmasının ardından kulüpsüz durumda kalan Ricardo Quaresma, futbol oynamaya devam edeceğini açıkladı.



"Halan oynamak istiyorum ve bunun için hazırlanıyorum" diyen 39 yaşındaki futbolcu, "Hala karar verdiğim bir şey yok ama masada teklifler var. Düşünmemiz gerekiyor. Bir aile olduğunda herkes için en iyisini düşünmemiz lazım. Yanımda olan insanlarla konuşacağım ve daha sonra karar vereceğim" sözlerini kullandı.



Manchester United ile sözleşmesini fesheden eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo için de görüşleri sorulan Quaresma, "Bir arkadaşı olarak ona başarılar diliyorum. En önemli şey mutlu olması. Kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığı bu aşamada onun için en önemli şeyin futboldan keyif almak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Quaresma, ayrıca Ronaldo için, "Dünya Kupası'na giderken zaten çok motive olmuştu. Yaşananlardan sonra daha da motive olduğunu düşünüyorum." dedi.





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