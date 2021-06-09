Quaresma'nın 37'sinde Rusya'ya transfer yapabilir

Vitoria Guimaraes'de forma giyen Ricardo Quaresma'ya Rus ekibi Krylya Sovetov'un talip olduğu belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Quaresma'nın 37'sinde Rusya'ya transfer yapabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2021 07:56
Kariyerine ülkesi Portekiz'de devam eden Ricardo Quaresma'nın Rusya yolcusu olabileceği ileri sürüldü.

İddialara göre Quaresma'nın Krylya Sovetov'un oyuncuya teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Krylya Sovetov'da forma giyen Quaresma'nın takım arkadaşı Ricardo Alves aracılığıyla geçtiğimiz günlerde Sovetov'un Lokomotiv ile oynadığı maç öncesinde takıma moral konuşması yaptığı belirtiliyor.

Türkiye'de son olarak Kasımpaşa'da oynayan Ricardo Quaresma, geçen sezon başında Vitoria Guimaraes'e imza atmış ve sezon boyunca çıktığı 31 maçta 4 gol 6 asist üretmişti.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.