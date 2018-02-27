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Quaresma: ''Merak etmeyin Fenerbahçe bende''

Karşılaşma öncesi motivasyonu üst düzeyde olan, yaptığı esprilerle takıma enerji katan Portekizli oyuncunun kampta, "Önemli bir maç çıkıyoruz. Kendime çok güveniyorum. Merak etmeyin Fenerbahçe bende" diyerek müthiş gollerinin sinyalini verdiği öğrenildi

Kaynak: Haberturk
Quaresma: ''Merak etmeyin Fenerbahçe bende''
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27 Şubat 2018 10:36
Türkiye'de forma giymiş en önemli yabancı oyuncular arasına adını yazdırmış bir yıldız...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Bu sezon yeri geldi, eleştirildi yeri geldi oynatılmaması istendi hem de kendi taraftarı tarafından... Ama hocası Şenol Güneş, O'na çok inandı ve hiç vazgeçmedi. Sonuç olarak F.Bahçe derbisinde çıktı, attığı 2 golle maçı tek başına aldı götürdü...

Bu kadar hırslı ve kazanma isteği ile dolu olan Q7'nin bu derbiye kendisini özel olarak hazırladığı öğrenildi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de alınan mağlubiyetin ardından arkadaşlarına bu maçın kesinlikle almaları gerektiğini belirten Portekizli yıldızın oldukça sakin olduğu ve hatta espriler yaparak herkesin moralini yüksek tutmak için çaba sarf ettiği öğrenildi.

''KAZANMAK ZORUNDAYIZ''

Derbi öncesi kampta takım arkadaşları ile yaptığı sohbetlerde maç için sabırsızlandığını belirten Quaresma, bu iştah, moral ve motivasyonunun nedeninin sorulması üzerine ise "Çok önemli bir maç çıkıyoruz. Kendime çok güveniyorum. Merak etmeyin Fenerbahçe bende... Sahada gerekeni yapacağız. Taraftarımızın önünde kazanmak zorundayız" dediği öğrenildi. 90 dakika boyunca da harika işler yapan ve iki de nefis gole imza atan Q7 dediği gibi maça damgasını vurdu. Quaersma maçın ardından da tebrikleri kabul etti.



Ricardo Quaresma'nın, derbideki performansı dış basınında ilgisini çekti... Özellikle İtalya, Fransa ve Portekiz'de yayın yapan kuruluşlar Q7'yi göklere çıkardı. İşte o yorumlar...

La Gazzetta dello Sport: Maestrol Quaresma, görülmeye değer bir golle coşturdu.
O Jogo: Derbinin kralı Quaresma
L'Equipe: Quaresma büyüledi, Beşiktaş kazandı
Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş, Quaresma'nın iki golüyle müthiş bir geri dönüş yaptı

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