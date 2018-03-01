Quaresma ilk 11, Gomis yedek! İşte Fifa 18 haftanın takımı
Avrupa üzerinde geçtiğimiz hafta oynanan maçların ardından, Fifa18 haftanın takımı duyuruldu. Ülkemizde oynayan iki oyuncu da bu listeye girmeyi başardı.
Sportoto Süper Lig'de geride bıraktığımız hafta büyük çekişmelere sahne olan maçlar vardı. Ligin zirvesini belirleyen haftada, bir de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadık.
Geride bıraktığımız hafta Sarı-Kırmızılılar, evinde Bursaspor'u ağırladı. Sezonun en rahat maçlarından birini geçiren Cim Bom, rakibinin 10 kişi kaldığı mücadeleyi 5-0'lık net bir skorla kazanmayı başardı. Bu maçın parlayan yıldızı Fifa 18 yetkililerine göre Fransız golcü Bafétimbi Gomis'ten başkası değildi. Fifa 18 yetkilileri Gomis'in performansını üst düzey bularak oyuncuyu yedeklerden haftanın takımına seçti.
Geçtiğimiz hafta ligimizde göstermiş olduğu perfromansa göre bir oyuncu daha Fifa 18 haftanın takımına girmeyi başardı, hem de "İLK 11'den". Bu oyuncu elbette derbinin kaderini belirleyen golleri atan Quaresma idi. Maçın 77. dakikasında takımını öne geçiren golü atan oyuncu 90. dakikada da attığı golle galibiyet mührünü vurdu. Oyuncunun göstermiş olduğu bu üstün performansı Fifa 18 yetkilileri de görmezden gelmedi ve onu haftanın ilk 11'ine seçti.
Haftanın takımına seçilmeyi başaran 23 oyuncunun tamamını aşağıda bulabilirsiniz;
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