Quaresma ilk 11, Gomis yedek! İşte Fifa 18 haftanın takımı

Sportoto Süper Lig'de geride bıraktığımız hafta büyük çekişmelere sahne olan maçlar vardı. Ligin zirvesini belirleyen haftada, bir dederbisi heyecanı yaşadık.Geride bıraktığımız hafta Sarı-Kırmızılılar, evinde'u ağırladı. Sezonun en rahat maçlarından birini geçiren Cim Bom, rakibinin 10 kişi kaldığı mücadeleyi 5-0'lık net bir skorla kazanmayı başardı. Bu maçın parlayan yıldızı Fifa 18 yetkililerine göre Fransız golcü'ten başkası değildi. Fifa 18 yetkilileri Gomis'in performansını üst düzey bularak oyuncuyu yedeklerden haftanın takımına seçti.Geçtiğimiz hafta ligimizde göstermiş olduğu perfromansa göre bir oyuncu daha Fifa 18 haftanın takımına girmeyi başardı, hem de "". Bu oyuncu elbette derbinin kaderini belirleyen golleri atanidi. Maçın 77. dakikasında takımını öne geçiren golü atan oyuncu 90. dakikada da attığı golle galibiyet mührünü vurdu. Oyuncunun göstermiş olduğu bu üstün performansı Fifa 18 yetkilileri de görmezden gelmedi ve onu haftanın ilk 11'ine seçti.