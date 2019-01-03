Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusuydu. Beşiktaş'ta dün bu konuda hareketli saatler yaşandı. Önceki gün teknik direktör Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştiren Başkan Fikret Orman, sonrasında 6 ismi Antalya kadrosuna almama kararı verdi. Dün sabah saatlerinde basına yansıyan listede; Tolga Zengin, Vagner Love, Gökhan Töre, Tolgay Arslan, Cyle Larin ve Ricardo Quaresma yer aldı. Listede Quaresma'nın da bulunması, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Quaresma'nın kadro dışı kalmasının Beşiktaş'tan son 2 aylık ödemelerini alamaması sebebiyle kulübe ihtar çekmesi olduğu öğrenilirken Portekizli yıldız da Antalya'ya götürülmeme kararını öğrenmesi sonrasında soluğu teknik direktör Şenol Güneş'in yanında aldığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, "Ben böyle bir şey yapmadım. Bu menacerimin işi, ben kesinlikle böyle bir şey istemedim. Paramı alsam da, almasam da Beşiktaş'ta kalacağım. Sen benim babamsın, ben bunu sana defalarca söyledim. Menacerimin yaptığını onaylamıyorum, ama beni kampa götürmeyecekseniz de bunu anlayışla karşılarım" dediği bildirildi.Bu gelişme sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncusunu sakinleştirip konuyu Başkan Fikret Orman'a ilettiği kaydedildi. Başkan Orman'ın da durumu kulübün idari personeli aracılığıyla Quaresma'nın menaceri Rui Costa'yı arattığı öğrenildi. Q7'nin menaceri Rui Costa'nın, "Quaresma'nın bu konudan haberi yok" sözleriyle konuyu teyit ettirmesi sonrasında yıldız futbolcuyu Antalya kafilesine dahil ettiği ifade edildi.Quaresma'yla birlikte son anda direkten dönen oyuncular arasına Cyle Larin de eklendi. Vagner Love'la kesin olarak yollarını ayırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, Larin'in de gönderilmesi halinde sadece Mustafa Pektemek'in elde kalmasının yeni transferler gelene kadar takımı sıkıntıya sokacağını düşünüp genç Kanadalı'yı da Antalya'ya götürme kararı aldı. 23 yaşındaki futbolcunun, yeni transferlerin ardından Süper Lig'den bir takıma kiralanması bekleniyor.