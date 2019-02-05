Quaresma için son şans; ABD

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ancak görüşmelerden sonuç çıkmayınca takımda kalan Quaresma ayrılığın eşiğinde olurken Suudi Arabistan ihtimali ise kalmadıPortekizli futbolcunun menajeri Rui Costa, Suudi Arabistan'a giderek iki ayrı kulüple görüştü ancak burada transfer dün sona erdiği için anlaşma sağlanamadı.ABD'den Orlando City'nin gündeminde olan Quaresma'ya bir kulübün daha ilgisi var. Bu görüşmeler sonrası durumu netlik kazanacak.Transferin son saatlerinde Galatasaray'dan Maicon ise Suudi Arabistan'dan Al Nassr'ın yolunu tutmuştuBu sezon Beşiktaş formasını ligde 16 kez giyen 35 yaşındaki Ricardo Andrade Quaresma Bernardo 2 gol atarken 9 da asist yaptı