  •  
    Hala TRANSFER şansını elinde tutan 30 futbolcu
  •  
    Arsenal'de Mesut Özil için Devler Ligi kararı...
  •  
    "Fenerbahçe'den sonra belki yine buluşuruz..."
  •  
    G.Saray'da FLAŞ ayrılık kararı: İki oyuncu yolcu
  •  
    G.Saray'da Terim'i haklı çıkartan transfer kararı

Quaresma için son şans; ABD

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma'nın Suudi Arabistan'a şu anda gitme olasılığı kalmadı

Kaynak: Sabah
Quaresma için son şans; ABD
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2019 08:26
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ancak görüşmelerden sonuç çıkmayınca takımda kalan Quaresma ayrılığın eşiğinde olurken Suudi Arabistan ihtimali ise kalmadı

Portekizli futbolcunun menajeri Rui Costa, Suudi Arabistan'a giderek iki ayrı kulüple görüştü ancak burada transfer dün sona erdiği için anlaşma sağlanamadı.

ABD'den Orlando City'nin gündeminde olan Quaresma'ya bir kulübün daha ilgisi var. Bu görüşmeler sonrası durumu netlik kazanacak.

Transferin son saatlerinde Galatasaray'dan Maicon ise Suudi Arabistan'dan Al Nassr'ın yolunu tutmuştu

Bu sezon Beşiktaş formasını ligde 16 kez giyen 35 yaşındaki Ricardo Andrade Quaresma Bernardo 2 gol atarken 9 da asist yaptı

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için