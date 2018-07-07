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Quaresma için Ronaldo kıyaslaması

Mirror gazetesi Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma'yı manşetine taşıdı ve futbolcu için, "Ronaldo iyi bir ustanın elinde dünya yıldızı oldu. Q7 ise Rijkaard'a düştü" dedi.

Kaynak: Akşam
Quaresma için Ronaldo kıyaslaması
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07 Temmuz 2018 12:49
Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na veda etti ama Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın performansı akıllardan çıkmadı. İngiltere'nin Mirror gazetesi, 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili bir değerlendirme haberi yaptı.

"Yetenek geçici değil" diyen gazete, "Manchester United'ın o dönemki hocası Ferguson, ya Ronaldo'yu ya da Quaresma'yı seçecekti. Ferguson, Ronaldo'yu dünya yıldızı yaptı. Barcelona'da Rijkaard'a düşen Ricardo Quaresma ise düşüş yaşadı. Sonra İtalya'ya gidip Altın bidon seçildi" ifadesini kullandı.

ASİ ÇOCUK İMAJI ÇİZDİ

Q7'nin İran'a attığı trivela golünü Dünya Kupası'nın en iyi golleri arasında gösteren ve bu konuda anket düzenleyen gazete, Portekizli yıldızla ilgili şöyle devam etti: Ronaldo düzgün saç kesimiyle hep iyi çocuk imajı verdi. Quaresma ise dövmeleriyle asiydi. Zor bir sezonun ardından bacağını kırdı. Rijkaard kalırsa Barcelona'ya dönmeyeceğini söyledi. Inter'de çok kötü bir dönem geçirdi. Kariyerinin olgunluk döneminde Beşiktaş'la çıkış yakaladı. Büyük bir yetenekti ama o kadar şanslı değildi.

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