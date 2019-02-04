Quaresma için flaş iddia: 'Menajeri Arabistan'da'

ayrılması gündemde olaniçin flaş bir iddia ortaya atıldı.TRT Spor canlı yayınında konu hakkında konuşan Ersin Düzen, Ricardo Quaresma ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.Ersin Düzen, "Quaresma ile bir kafede karşılaştım. Bana Beşiktaş'tan ayrılacağını söyledi. 'Porto mu?' diye sordum, 'hayır' dedi. Kafede benden önce arkadaşları varmış, onlara da ayrılacağını söylemiş. Quaresma'nın menajeri şu anda Suudi Arabistan'da." ifadelerini kullandı.Ricardo Quaresma'nın ayrıca Çin ve ABD'den birkaç takımla görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyordu.