Beşiktaş'ın eski futbolcularından biri olan Ricardo Quaresma, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı. Portekizli, Fenerbahçe'de göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus ve Beşiktaş ile ilgili yorumda bulundu. Q7, Porto'ya da yeşil ışık yaktı ve Sergio Conceiçao'ya mesaj gönderdi.



QUARESMA'DAN JESUS YORUMU



Jorge Jesus ile ilgili fikri sorulan Quaresma, Portekizli teknik adamın Türkiye'de zorluklarla karşılacağını ima etti. Quaresma, "Türkiye'de yaşayacağı şeylere sabrı olacak mı bilemiyorum" ifadelerini kullandı.



"PORTO VE BEŞİKTAŞ BAMBAŞKAYDI"



Futbol kariyerinde büyük takımlarda forma giydiğine dikkati çeken futbolu henüz bırakmadığını anlatan Quaresma, Porto ve Beşiktaş'ın özel bir yere sahip olduğunu anlattı.



Quaresma, "Böyle büyük kulüplerde her gününüz baskı altında geçer. Çünkü beklentiler büyüktür. Bir restorana gittiğinizde bile insanlar size daha fazla koşmanız, daha iyi oynamanız gerektiğini söyleyebilir. Beşiktaş ve Porto çok farklıydı. Beşiktaş ve Porto gibi kulüplerde oynamak için karakterin dışında gurur, irade ve kararlılığa sahip olmanız gerekir" değerlendirmesini yaptı.



GÖZÜ PORTO'DA



Öte yandan Ricardo Quaresma, Porto'ya yeşil ışık yaktı. Porto'nun şu anki durumunu yakından takip ettiğini belirten Quaresma, Porto Teknik Direktörü ile uyumlu olacağına inanıyor. 38 yaşındaki Portekizli, "Sergio Conceiçao ile çalışmak çok özel olur, bunu isterim" diye konuştu.





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