Quaresma çılgına döndü! Maçın son dakikasında olay hareket

Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes-Belenenses karşılaşmasına damga vuran bir harekete imza attı.

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Quaresma çılgına döndü! Maçın son dakikasında olay hareket
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14 Şubat 2022 09:18
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma konuşulmaya devam ediyor. Portekiz Ligi'nde oynanan Vitoria Guimaraes-Belenenses maçına yıldız ismin hareketi damga vurdu.

Vitoria Guimaraes forması giyen Quaresma maçta 1-0 yenik durumda oldukları sırada rakip takımın futbolcusunun sakatlığına tahammül edemedi. Yerde kalan futbolcunun zaman geçirdiğini düşünen Portekizli futbolcu sağlık ekiplerini beklemeden olaya müdahale etti. Quaresma rakibini kucağına alarak kenara taşımak istedi. Herkesin şaşkın bakışları arasında rakibini kucağına alan Quaresma bir süre futbolcuyu böyle taşıdı. Kucağındaki futbolcunun 'Ne yapıyorsun' jestinden sonra tekrar yere bıraktı.

Rakip takım futbolcuları Quaresma'ya tepki gösterirken hakemin kararı Quaresma'ya sarı kart oldu. Maç Belenenses'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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