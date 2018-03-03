Quaresma, Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı!

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Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeile oynadıkları karşılaşmada yaşanan gerginliklere veverilmeyen penaltısına isyan etti.Tüm yapılan uyarılara rağmen, Quaresma'nın doğrudan kırmızı kart görmesine çok sinirlenen siyah - beyazlı yöneticilerin, karşılaşma sonrası "Geçen sezon Quaresma'ya bu sorumsuz davranışları nedeniyle ceza kestik fakat FIFA'lık olduk. Şimdi bu maçta görülen kırmızı karta ceza versek haksız mı sayılacağız. Evet ligdeki Fenerbahçe maçında iyi işler yaptı ama Quaresma artık böyle kavgaların içerisinde olmamalı" diye konuştukları ortaya çıktı.Bu kırmızı kartın çıkmaması halinde maçı kazanan tarafın mutlak Beşiktaş olacağını da savunan yöneticiler, "Trabzonspor deplasmanı öncesi böylesine bir kırmızı kart, inşallah bize pahalıya mal olmaz. Quaresma'nın yerine oynayacak olan Lens de formunda değil. Neresinden baksak kaos. Artık bu işin şakası yok. Telafisi olmayan haftalardayız" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.Yaşanan bu gelişmeler üzerine Başkan Fikret Orman'ın, yöneticilerle görüşerek Quaresma'ya yeni bir ceza verilip verilmeyeceğini konuşacağı bildirildi. Bu oyuncuyla zaten FIFA'lık olan siyah - beyazlı yönetimin, tekrar kesilecek para cezasının krize yol açmasından çekindiği, bu yüzden kararsızlık yaşadığı belirtildi.Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilmesi nedeniyle, Beşiktaş Yönetimi'nin, bu durumu ertelemeye sıcak baktığı ifade edildi.Siyah-beyazlı takıma ilk olarak 2010-2011 sezonunda transfer olan ve Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçiren Quaresma, Türkiye kariyerindeki en çok kartı Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında gördü.Beşiktaş formasıyla 5 sezonda 12 Fenerbahçe derbisine çıkan 34 yaşındaki oyuncu, bunların 9'unda kart görmekten kurtulamadı. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekiple oynanan maçlarda 7 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.Siyah-beyazlı futbolcu, Fenerbahçe maçlarının sadece üçünde kartla cezalandırılmadı. Quaresma, geçen sezon Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynanan lig ve kupa maçlarını kart görmeden tamamlamayı başardı. Beşiktaş, Portekizli oyuncusunun sakin kaldığı kupa mücadelesinde rakibine 1-0 mağlup olurken, ligdeki karşılaşmadan ise 1-1 berabere ayrıldı. Ricardo Quaresma, 2011-2012'de Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği lig mücadelesini de kart görmeden tamamladı.