Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 31. dakikasında Ricardo Quaresma, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Karşılaşma öncesinde sarı kart sınırında bulunan Quaresma, Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gary Medel de sarı kart sınırında bulunan futbolcular arasında yer alıyor.
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Karşılaşma öncesinde sarı kart sınırında bulunan Quaresma, Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gary Medel de sarı kart sınırında bulunan futbolcular arasında yer alıyor.
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