Quaresma asistleriyle Avrupa'nın lideri oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki 4-1'lik Çaykur Rizespor maçına damga vuran Ricardo Quaresma bu sezon yaptığı asistlerle Avrupa'da da zirveye çıktı.
Rizespor maçında yaptığı 3 asistle bu sezonki toplam gol pası sayısını 7'ye çıkaran Portekizli yıldız 5 büyük lig (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) ve Spor Toto Süper Lig'deki takımlar arasında asist lideri konumunda.
Quaresma ile birlikte Milan'ın sağ kanat oyuncusu Suso da bu sezon toplamda 7 asist yaptı.
Bu ikiliyi 6'şar asistle PSG'nin Arjantinli süper yıldızı Angel Di Maria ve Dortmund'un 2000 doğumlu müthiş İngiliz yeteneği Jadon Sancho takip ediyorlar.
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Rizespor maçında yaptığı 3 asistle bu sezonki toplam gol pası sayısını 7'ye çıkaran Portekizli yıldız 5 büyük lig (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) ve Spor Toto Süper Lig'deki takımlar arasında asist lideri konumunda.
Quaresma ile birlikte Milan'ın sağ kanat oyuncusu Suso da bu sezon toplamda 7 asist yaptı.
Bu ikiliyi 6'şar asistle PSG'nin Arjantinli süper yıldızı Angel Di Maria ve Dortmund'un 2000 doğumlu müthiş İngiliz yeteneği Jadon Sancho takip ediyorlar.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın