Quaresma asistleriyle Avrupa'nın lideri oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki 4-1'lik Çaykur Rizespor maçına damga vuran Ricardo Quaresma bu sezon yaptığı asistlerle Avrupa'da da zirveye çıktı.Rizespor maçında yaptığı 3 asistle bu sezonki toplam gol pası sayısını 7'ye çıkaran Portekizli yıldız 5 büyük lig (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) ve Spor Toto Süper Lig'deki takımlar arasında asist lideri konumunda.Quaresma ile birlikte Milan'ın sağ kanat oyuncusu Suso da bu sezon toplamda 7 asist yaptı.Bu ikiliyi 6'şar asistle PSG'nin Arjantinli süper yıldızı Angel Di Maria ve Dortmund'un 2000 doğumlu müthiş İngiliz yeteneği Jadon Sancho takip ediyorlar.