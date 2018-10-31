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Quaresma asistleriyle Avrupa'nın lideri oldu

Beşıktaş'ın Süper Lig'deki 4-1'lik Çaykur Rizespor maçına damga vuran Ricardo Quaresma bu sezon yaptığı asistlerle Avrupa'da da zirveye oturdu

Kaynak: Sabah
Quaresma asistleriyle Avrupa'nın lideri oldu
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31 Ekim 2018 10:46
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki 4-1'lik Çaykur Rizespor maçına damga vuran Ricardo Quaresma bu sezon yaptığı asistlerle Avrupa'da da zirveye çıktı.

Rizespor maçında yaptığı 3 asistle bu sezonki toplam gol pası sayısını 7'ye çıkaran Portekizli yıldız 5 büyük lig (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) ve Spor Toto Süper Lig'deki takımlar arasında asist lideri konumunda.

Quaresma ile birlikte Milan'ın sağ kanat oyuncusu Suso da bu sezon toplamda 7 asist yaptı.

Bu ikiliyi 6'şar asistle PSG'nin Arjantinli süper yıldızı Angel Di Maria ve Dortmund'un 2000 doğumlu müthiş İngiliz yeteneği Jadon Sancho takip ediyorlar.



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