Quaresma adım adım Altay'a

Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma, TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın yolunu tutacak gibi gözüküyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Quaresma adım adım Altay'a
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27 Ağustos 2020 16:32
Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Quaresma'nın yeni adresi belli oluyor. Portekizli oyuncu TFF 1. Lig ekibi Altay'la görüşmelerini sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklama Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'tan geldi.

Quaresma ile görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirten Bozok, "1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu şehri sevdi görüşmelerde olumlu geçti. Ben bu transferin %85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." dedi.

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