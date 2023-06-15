Quaresma 1 yıl daha istiyor

Portekizli efsane Ricardo Quaresma futbolu bırakmadan önce bir kez daha Beşiktaş forması giymek istediğini yönetime bildirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Quaresma 1 yıl daha istiyor
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15 Haziran 2023 10:54
İki ayrı dönemde toplam 7 yıl Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, futbol kariyerine Beşiktaş'ta son noktayı koymak istiyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibine mesaj gönderen 39 yaşındaki Portekizli yıldız, "En büyük arzum 1 yıl daha Beşiktaş'ta oynamak, ardından da jübilemi yapmak" ifadelerini kullandı.

KARAR ŞENOL GÜNEŞ'TE

Yönetim ise kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktı. İlk olarak 2010 yılında Beşiktaş'a transfer olan Quaresma, 3 yıl sonra takımdan ayrılmış, 2015'te ise ikinci kez Beşiktaş'a dönmüştü. Ancak alacak-verecek meselesi yüzünden yönetimle arası açılmıştı. Beşiktaş'ta toplam 227 maçta görev alan ve 38 gol-77 asistlik performans sergileyen Quaresma, 1 Temmuz 2022'den bu yana boşta. En son maça ise 15 Mayıs 2022 tarihinde çıktı.

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