Qarabağ Ağdam, Leverkusen'e geçit vermedi

Azerbaycan temsilcisi Qarabağ Ağdam, Bayer Leverkusen'e karşı 2-0 öne geçti ancak 90+2'de yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Qarabağ Ağdam, Leverkusen'e geçit vermedi
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07 Mart 2024 22:29
Son güncelleme 07 Mart 2024 22:40
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Qarabağ Ağdam ile Alman devi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Bakü Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

İlk yarıyı büyük bir baskıyla ve Leverkusen'e karşı üstün bir oyunla oynayan Qarabağ, 26. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia'nın şık golüyle 1-0 öne geçti. Juninho, 45+2. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Bayer Leverkusen, 70. dakikada Florian Wirtz ile farkı 1'e indirdi. Maçın skorunu belirleyen golü 90+2'de Patrick Schick attı.

Bu maça kadar Avrupa Ligi'nde 6'da 6 yapan Bayer Leverkusen, ilk beraberliğini Bakü'de aldı.

Qarabağ Ağdam ile Bayer Leverkusen arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart Perşembe 23.00'te Almanya'daki BayArena'da oynanacak.

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