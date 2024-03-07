UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Qarabağ Ağdam ile Alman devi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Bakü Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.
İlk yarıyı büyük bir baskıyla ve Leverkusen'e karşı üstün bir oyunla oynayan Qarabağ, 26. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia'nın şık golüyle 1-0 öne geçti. Juninho, 45+2. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Bayer Leverkusen, 70. dakikada Florian Wirtz ile farkı 1'e indirdi. Maçın skorunu belirleyen golü 90+2'de Patrick Schick attı.
Bu maça kadar Avrupa Ligi'nde 6'da 6 yapan Bayer Leverkusen, ilk beraberliğini Bakü'de aldı.
Qarabağ Ağdam ile Bayer Leverkusen arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart Perşembe 23.00'te Almanya'daki BayArena'da oynanacak.
İlk yarıyı büyük bir baskıyla ve Leverkusen'e karşı üstün bir oyunla oynayan Qarabağ, 26. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia'nın şık golüyle 1-0 öne geçti. Juninho, 45+2. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Bayer Leverkusen, 70. dakikada Florian Wirtz ile farkı 1'e indirdi. Maçın skorunu belirleyen golü 90+2'de Patrick Schick attı.
Bu maça kadar Avrupa Ligi'nde 6'da 6 yapan Bayer Leverkusen, ilk beraberliğini Bakü'de aldı.
Qarabağ Ağdam ile Bayer Leverkusen arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart Perşembe 23.00'te Almanya'daki BayArena'da oynanacak.
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