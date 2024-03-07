UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Qarabağ Ağdam ile Alman devi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Bakü Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.



İlk yarıyı büyük bir baskıyla ve Leverkusen'e karşı üstün bir oyunla oynayan Qarabağ, 26. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia'nın şık golüyle 1-0 öne geçti. Juninho, 45+2. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.



Bayer Leverkusen, 70. dakikada Florian Wirtz ile farkı 1'e indirdi. Maçın skorunu belirleyen golü 90+2'de Patrick Schick attı.



Bu maça kadar Avrupa Ligi'nde 6'da 6 yapan Bayer Leverkusen, ilk beraberliğini Bakü'de aldı.



Qarabağ Ağdam ile Bayer Leverkusen arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart Perşembe 23.00'te Almanya'daki BayArena'da oynanacak.





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