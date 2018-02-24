23. Kış Olimpiyatları'nın 15. günü sonunda 13 altın, 14 gümüş ve 11 bronz madalyası bulunan lider Norveç, organizasyon tarihinde en çok madalya kazanan ülke oldu.Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 1 bronz madalya daha kazanan Norveç, madalya sayısını 38'e yükselterek liderliğini sürdürdü.2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda toplam 37 madalya elde eden ABD'nin rekorunu kıran Norveç, organizasyon tarihinde en çok madalya toplayan ülke oldu.Almanya 13 altın, 8 gümüş, 7 bronz madalyayla ikinci, Kanada ise 11 altın, 8 gümüş, 9 bronz madalyayla üçüncü sırada yer ald