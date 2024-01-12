Haber Tarihi: 12 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 16:52

PYBS yattı mı? Ocak 2024 İOKBS bursluluk yattı mı?

PYBS bursu yattı mı? Ocak 2024 İOKBS bursluluk yattı mı sorgulama işlemi merak ediliyor. İOKBS burs ödemeleri, illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Ocak ayı burs ücretleri, zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Şubat ayına kısa bir zaman kala Ocak ayı PYBS burs ücretleri merak konusu oldu. Temmuz-Aralık ayları arasında burs ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda asgari ücret, memur, emekli maaşı, üniversite bursunun zamlanması sonrası gözler İOKBS burs parasına çevrildi. Peki İOKBS Kasım ayı bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Ocak 2024 PYBS burs ödemesi sorgulama ekranı

PYBS yattı mı? Ocak 2024 İOKBS bursluluk yattı mı?
Abone Ol
PYBS bursu veya İOKBS burs ücretleri zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Ocak ayı zamlı olarak hesaplara yatırılması beklenen PYBS burs miktarı hakkında öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. Normal koşullarda PYBS ödeme tarihleri şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Parasız yatılılık bursu 12 ay üzerinden öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Ocak 2024 ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Peki PYBS yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, MEB Ocak 2024 PYBS burs sorgulama ekranı

PYBS BURSU YATTI MI OCAK 2024?
MEB, PYBS bursluluk Kasım ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. PYBS burs ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu durumda öğrencilerin hesaplarını kontrol etmesi gerekmektedir.
Ocak 2024 ayı burs ödemelerinin bu ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılması beklenmekte. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.

PYBS BURSU NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL'ye yükseltilmişti. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.

Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL


2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

E-OKUL PYBS BURS SORGULAMA

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenciler sınav notları, devamsızlık gibi birçok konuya ilişkin bilgiye ulaşabiliyor.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası, okul numarası ile e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra güvenlik kontrolünü geçen kullanıcılar karşılarına gelen ekran sol bölümde bulunan menüden "Burs Ödeme Bilgileri" simgelerini işaretleyerek burs ödemelerine ilişkin detayları öğrenebilirler.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fernando Santos, Tüpraş Stadını gezdi Beşiktaş Fernando Santos, Tüpraş Stadını gezdi
En İyi Erkek Parfümleri Gündem En İyi Erkek Parfümleri
PSG ve Liverpool, Slovak yıldızın peşinde Liverpool PSG ve Liverpool, Slovak yıldızın peşinde
Partizan'dan Saldanha açıklaması: 'Satmıyoruz!' Fenerbahçe Partizan'dan Saldanha açıklaması: "Satmıyoruz!"
En İyi Filmler 2024: Netflix En İyi Animasyon, Korku Filmleri Gündem En İyi Filmler 2024: Netflix En İyi Animasyon, Korku Filmleri
Dursun Özbek'ten, Dubois transferine cevap Galatasaray Dursun Özbek'ten, Dubois transferine cevap
Bülent Uygun: '5 transfer yapacağız' Sivasspor Bülent Uygun: "5 transfer yapacağız"
En İyi Borsa Uygulaması - 2024 Gündem En İyi Borsa Uygulaması - 2024
Chelsea'den 100 milyon euro'luk transfer hazırlığı Dünya Transferler Chelsea'den 100 milyon euro'luk transfer hazırlığı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de yeni hedef Çağlar Söyüncü!
2
Erol Bulut'tan Umut Nayir için açıklama!
3
Galatasaray'da Sacha Boey'den kötü haber!
4
Galatasaray, Berkan Kutlu'yu açıkladı!
5
Fenerbahçe'den hücuma yeni hamle!
6
Fenerbahçe, Krunic'i açıkladı!
7
Bakasetas için transfer açıklaması!

SON HABERLER

yukarı ok