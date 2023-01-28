Haber Tarihi: 28 Ocak 2023 13:30 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 13:30

PYBS yattı mı? 2023 e-Okul PYBS bursu ne zaman yatacak, ne kadar?

İOKBS burs ödemeleri, illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Ocak ayı burs ücretleri, zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Şubat ayına kısa bir zaman kala Ocak ayı PYBS burs ücretleri merak konusu oldu. Temmuz-Aralık ayları arasında burs ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda asgari ücret, memur, emekli maaşı, üniversite bursunun zamlanması sonrası gözler İOKBS burs parasına çevrildi. Peki İOKBS Ocak ayı bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 26 Ocak PYBS burs ödemesi sorgulama ekranı

PYBS yattı mı? 2023 e-Okul PYBS bursu ne zaman yatacak, ne kadar?
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PYBS bursu veya İOKBS burs ücretleri zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Ocak ayı zamlı olarak hesaplara yatırılması beklenen PYBS burs miktarı hakkında öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. Normal koşullarda PYBS ödeme tarihleri şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Parasız yatılılık bursu 12 ay üzerinden öğrenci hesaplarına yatırılıyor. 2023 Ocak ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Peki PYBS yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, MEB 2023 PYBS burs sorgulama ekranı

PYBS BURSU YATTI MI?
MEB, PYBS bursluluk Ocak ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. PYBS burs ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu durumda öğrencilerin hesaplarını kontrol etmesi gerekmektedir.
2023 Ocak ayı burs ödemelerinin bu ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılması beklenmekte. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.

PYBS BURSU NE KADAR OLDU?

2023 yılı PYBS burs ücreti henüz açıklanmadı. 2022 yılında yüzde 40 artış ile burs miktarı 663 TL olmuştu.

PYBS bursuna bu yıl yapılacak zam oranı açıklandığında habere eklenecektir. Fakat memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zam oranı göz önüne alınırsa 2023  burs miktarının 860 TL'ye çıkması bekleniyor.
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E-OKUL PYBS BURS SORGULAMA

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenciler sınav notları, devamsızlık gibi birçok konuya ilişkin bilgiye ulaşabiliyor.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası, okul numarası ile e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra güvenlik kontrolünü geçen kullanıcılar karşılarına gelen ekran sol bölümde bulunan menüden "Burs Ödeme Bilgileri" simgelerini işaretleyerek burs ödemelerine ilişkin detayları öğrenebilirler.

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