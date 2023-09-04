Haber Tarihi: 04 Eylül 2023 16:35 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 16:35

PYBS bursu yattı mı? Eylül 2023 İOKBS bursluluk yattı mı?

PYBS bursu yattı mı? Eylül 2023 İOKBS bursluluk yattı mı sorgulama işlemi merak ediliyor. İOKBS burs ödemeleri, illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Eylül ayı burs ücretleri, zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Şubat ayına kısa bir zaman kala Ocak ayı PYBS burs ücretleri merak konusu oldu. Temmuz-Aralık ayları arasında burs ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda asgari ücret, memur, emekli maaşı, üniversite bursunun zamlanması sonrası gözler İOKBS burs parasına çevrildi. Peki İOKBS Eylül ayı bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2023 Eylül PYBS burs ödemesi sorgulama ekranı

PYBS bursu yattı mı? Eylül 2023 İOKBS bursluluk yattı mı?
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PYBS bursu veya İOKBS burs ücretleri zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Ocak ayı zamlı olarak hesaplara yatırılması beklenen PYBS burs miktarı hakkında öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. Normal koşullarda PYBS ödeme tarihleri şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Parasız yatılılık bursu 12 ay üzerinden öğrenci hesaplarına yatırılıyor. 2023 Haziran ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Peki PYBS yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, MEB 2023 PYBS burs sorgulama ekranı

PYBS BURSU YATTI MI EYLÜL 2023?
MEB, PYBS bursluluk Ağusos ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. PYBS burs ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu durumda öğrencilerin hesaplarını kontrol etmesi gerekmektedir.
2023 Ağusos ayı burs ödemelerinin bu ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılması beklenmekte. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.

PYBS BURSU NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL'ye yükseltilmişti. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.

Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL


2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

E-OKUL PYBS BURS SORGULAMA

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenciler sınav notları, devamsızlık gibi birçok konuya ilişkin bilgiye ulaşabiliyor.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası, okul numarası ile e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra güvenlik kontrolünü geçen kullanıcılar karşılarına gelen ekran sol bölümde bulunan menüden "Burs Ödeme Bilgileri" simgelerini işaretleyerek burs ödemelerine ilişkin detayları öğrenebilirler.

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