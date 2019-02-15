Putin'e mektup yolladı, Zenit'ten teklif aldı!

23 yaşındaki defans futbolcusu Konstantin Yurchik, kariyerine 2014-15 sezonunda Torpedo takımının alt yapısında başladı. Ardından birçok takımla denemeye çıktı, hiç biriyle imzalayamadı. Takımsız geçen yılların ardından futbolcunun annesi, çareyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj atmakta buldu.

Konstantin Yurchik'in annesi, Putin'e yazdığı mesajda ''Korkak davrandığım ve oğlumun doğru tercih yapmasına izin vermediğim için kendimi affedemiyorum. Şimdi bazı şeyleri düzeltmek istiyorum. Sonuç olarak ben bir anneyim. Vazgeçme hakkım yok, bu yüzden sayın başkan size yazıyorum.'' sözlerini kullandı.



PUTIN, SPOR BAKANI'NA EMRİ VERDİ...

Putin, kendisine gelen mektubu Spor Bakanı'na gönderdi. Ardından çeşitli takımlar ile temaslar kuruldu. Bu arada Rusya'da takımlar, Spor Bakanı'ndan gelen isteklere uymak zorunda...

Futbolcunun annesi Lyudmila Saraeva, daha sonra Rusya basınına röportaj verirken ''Görüyorsunuz, mektuplar hala çok önemli. Bir kişinin kaderini değiştirebiliyor. Benim mektubum neden bu kadar dikkat çekti onu da anlamadım.'' sözlerini kullandı.



''MEKTUPTAN SONRA TAKIMLAR ARADI...''

Gerçek bir futbolcu olma hayaline Putin'e gönderilen mektubun ardından çok yaklaşan Konstantin Yurchik ise ''Annem, kulüplere de mektup yollamıştı. Eminim hepsi mektupları yakmıştır. Ama Putin'e yolladıktan sonra işler değişti. Uyurken telefonumu yanıma koyuyorum. Sabahın köründe telefon titremeye başladı. Sessize aldım, yine titredi, bir kez daha titredi. Bir sürü kulüp beni arıyormuş, şok oldum. Anneme neden bunu yaptın diye sordum. Yardımcı olmak istediğini söyledi.'' şeklinde konuşuyor.



ZENIT, TRANSFER ETMEK İSTEDİ

Ardından Rusya'nın en büyük takımlarından Zenit'ten Konstantin için teklif geldi. Zenit 2 takımının seçimlerine gitti, ancak testleri geçemedi. Ardından Zenit, onu alt yapı takımına sokmak istedi ama bu sefer de yaşı tutmadı.

Putin'e yazılan bir mektubun ardından kariyeri olmamasına rağmen Zenit'e transfer olmak üzere olan bir futbolcu... Henüz bir takımı yok ama görünen o ki bu mektup elden ele dolaştığı sürece kısa süre içinde kendisine takım bulacak.



