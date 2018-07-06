Putin'den Rusya Milli Takımı'na davet

2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya, turnuvada beklenmedik bir şekilde çeyrek finale kadar çıkıp büyük bir başarı gösterdi. Rusya Milli Takımı'nın turnuvada gösterdiği bu başarı, ülke geneli tarafından büyük tebrik ve coşku ile karşılandı.



Dünya Kupası'ndaki bu başarıların ardından, Rusya Devlet Vladimir Putin'in basın sekreteri Dmitry Peskov, Putin'in Rus milli takımının oyuncuları ve takımın teknik ekibiyle bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.



Peskov, aynı zamanda başantrenör ve oyuncuların, Rusya Devleti'nin düzenleyeceği Dünya Kupası'nın bitişini kutlayacak törene ve Rusya'daki Dünya Kültürel Mirasları'nı belirleme etkinliklerine çağrılacağını belirtti.



