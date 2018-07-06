Putin'den Rusya Milli Takımı'na davet

Rusya Devlet Vladimir Putin, Hırvatistan'a penaltılarda elenen Rusya Milli Takımı'na davet gönderdi.

2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya, turnuvada beklenmedik bir şekilde çeyrek finale kadar çıkıp büyük bir başarı gösterdi. Rusya Milli Takımı'nın turnuvada gösterdiği bu başarı, ülke geneli tarafından büyük tebrik ve coşku ile karşılandı.

Dünya Kupası'ndaki bu başarıların ardından, Rusya Devlet Vladimir Putin'in basın sekreteri Dmitry Peskov, Putin'in Rus milli takımının oyuncuları ve takımın teknik ekibiyle bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.

Peskov, aynı zamanda başantrenör ve oyuncuların, Rusya Devleti'nin düzenleyeceği Dünya Kupası'nın bitişini kutlayacak törene ve Rusya'daki Dünya Kültürel Mirasları'nı belirleme etkinliklerine çağrılacağını belirtti.

Son Dakika Haberleri
...

Brezilya, Tite için son kararı verdi!
...

Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic, Kane için Vida'ya güveniyor!
...

Luka Modric: "Altın Top'u değil, madalyayı istiyorum"
...

Belçika'nın yıldızı kahinliğe soyundu! Kupa tahmini herkesi şaşırttı!
...

FIFA, Vida hakkıındaki kararını verdi!
...

Rusya maçı sonrası bomba manşet: ''Dünya Kupası'nı kaldırmaya hazır!...''
...

Almanya'dan Mesut'a ''açıklama yap'' baskısı
...

Paul Scholes: "Southgate, Guardiola'dan etkilenmiş"
...

Giroud'dan Belçika öncesi Henry mesajı
...

Zlatan İngiltere forması giyecek!
Sonuçlar
Bugüne ait maç bulunmuyor.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri