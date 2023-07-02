Haber Tarihi: 02 Temmuz 2023 09:18 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 09:18

Putin Müslüman mı oldu? 2023 Putin namaz mı kılıyor?

Haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Putin'in Müslüman olduğu öne sürüldü. Peki, Putin Müslüman mı oldu? 2023 Putin namaz mı kılıyor?

Putin Müslüman mı oldu? 2023 Putin namaz mı kılıyor?
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Sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde Rusya Devlet Başkanı'nın İslamı seçtiği iddia edildi. Bir televizyon kanalına katılan konuşmacı Putin'in müslüman olduğunu öne sürdü. İddia, Rus İnterfax haber ajansının 2015 yılındaki haberine dayandırılırken, habere göre Putin'in basın danışmanı Dimitri Sergeyeviç Peskov, Putin'in İslam'ı seçtiğini söyledi.
Aynı iddia daha önce başka sosyal medya kullanıcıları ve haber siteleri tarafından da 2015 yılında paylaşılarak gündeme getirildi.

İddialar 2015 yılının Mart ayında Rus İnterfax haber ajansı tarafından yapıldığı öne sürülen bir habere dayandırılarak haber siteleri ve sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı. Hızlı bir şekilde yayılan iddianın yer aldığı haberlerde kaynak olarak rus haber ajansı gösterilse de kaynağın linki paylaşılmadı. Kaynak olarak gösterilen habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın danışmanı Dimitri Sergeyeviç Peskov Putin'in İslam'ı seçtiğini ve Kur'an okuduğunu açıkladı.

İddianın kaynak gösterildiği haber ajansının Mart 2015'te yaptığı haberler tarandığında böyle bir haberin yapılmadığı tespit edildi. Aynı şekilde dönemin uluslararası haber kaynakları Rusça ve İngilizce incelendiğinde de böyle bir habere rastlanılmadığı görüldü. Dimitri Sergeyeviç ve Vladimir Putin'in de bu konuyla ilgili bir açıklamasının bulunmadığı anlaşıldı.

Epifani Bayramı

Putin Ocak 2021'de Epifani bayramı kapsamında gerçekleşen bir Ortadoğu Hristiyan ayinine katılarak soğuk suya girdiğini gösteren bir haber videosu mevcut. Rus devlet televizyonu Putin'in haç şeklindeki bir Epifani banyosuna 3 dalış yaptığını gösterdi.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Putin'in İslam dinini seçtiği iddiası doğru değil.


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