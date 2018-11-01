Puppey Dendi'yi Na'Vi'den Atmak İstedi

"2013 Mart ayında ben, Puppey ve Zero ( Na'Vi'nin CEO'su) oturuyorduk. Puppey, Dendi'yi takımdan atmak istediği ve onunla daha fazla uğraşmak istemediğini ondan yorulduğunu söyledi. Zero, Dendi'yi takımdan atmak istemiyordu çünkü Dendi çok medyatikti, takıma bu konuda katkısı çok büyüktü. Bu nedenle bende Puppey'e dönüp, ben takımdan çıkacağım. Artık daha fazla kasarak oynamak istemiyorum dedim ve Dendi olayını gündem dışı tuttum" dedi eski Natus Vincere oyuncusu ve The International 2011 Şampiyonu Dimitry "LightofHeaven" Kupriyanov 2013 Mart ayında ben,ve'nin CEO'su) oturuyorduk. Puppey,'yi takımdan atmak istediği ve onunla daha fazla uğraşmak istemediğini ondan yorulduğunu söyledi. Zero, Dendi'yi takımdan atmak istemiyordu çünkü Dendi çok medyatikti, takıma bu konuda katkısı çok büyüktü. Bu nedenle bende Puppey'e dönüp, ben takımdan çıkacağım. Artık daha fazla kasarak oynamak istemiyorum dedim ve Dendi olayını gündem dışı tuttumdedi eskioyuncusu ve The International 2011 ŞampiyonuDimitry "" Kupriyanov