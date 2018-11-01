Puppey Dendi'yi Na'Vi'den Atmak İstedi
"Puppey Dendi'yi Na'Vi'den Atmak İstedi. Onun yerine ben takımdan çıkarak bu olayın üstünü örttüm." dedi Natus Vincere takımının eski oyuncusu...
Puppey Dendi'yi Na'Vi'den Atmak İstedi
"2013 Mart ayında ben, Puppey ve Zero ( Na'Vi'nin CEO'su) oturuyorduk. Puppey, Dendi'yi takımdan atmak istediği ve onunla daha fazla uğraşmak istemediğini ondan yorulduğunu söyledi. Zero, Dendi'yi takımdan atmak istemiyordu çünkü Dendi çok medyatikti, takıma bu konuda katkısı çok büyüktü. Bu nedenle bende Puppey'e dönüp, ben takımdan çıkacağım. Artık daha fazla kasarak oynamak istemiyorum dedim ve Dendi olayını gündem dışı tuttum" dedi eski Natus Vincere oyuncusu ve The International 2011 Şampiyonu Dimitry "LightofHeaven" Kupriyanov
Açıklamayı dün gece saatlerinde Twitch.tv üzerinden yaptığı yayını sırasında dile getiren LightofHeaven aslında Dota severler için gerçekten üzücü bir haber verdi. Bu olaya tarafların cevap vermesi çok da beklenmiyor fakat aynı takımda oynamasalar da Dendi ile Puppey'nin arasının ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyorduk. Bu olay arkadaşlıklarına nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz. O zamanın geçmesini beklerken bizler şu videoyu bir daha izleyip biraz daha hüzünlenelim...
"2013 Mart ayında ben, Puppey ve Zero ( Na'Vi'nin CEO'su) oturuyorduk. Puppey, Dendi'yi takımdan atmak istediği ve onunla daha fazla uğraşmak istemediğini ondan yorulduğunu söyledi. Zero, Dendi'yi takımdan atmak istemiyordu çünkü Dendi çok medyatikti, takıma bu konuda katkısı çok büyüktü. Bu nedenle bende Puppey'e dönüp, ben takımdan çıkacağım. Artık daha fazla kasarak oynamak istemiyorum dedim ve Dendi olayını gündem dışı tuttum" dedi eski Natus Vincere oyuncusu ve The International 2011 Şampiyonu Dimitry "LightofHeaven" Kupriyanov
Açıklamayı dün gece saatlerinde Twitch.tv üzerinden yaptığı yayını sırasında dile getiren LightofHeaven aslında Dota severler için gerçekten üzücü bir haber verdi. Bu olaya tarafların cevap vermesi çok da beklenmiyor fakat aynı takımda oynamasalar da Dendi ile Puppey'nin arasının ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyorduk. Bu olay arkadaşlıklarına nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz. O zamanın geçmesini beklerken bizler şu videoyu bir daha izleyip biraz daha hüzünlenelim...
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