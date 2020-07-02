Pulse, Typhoon ve madlifeonur, 30 Kasım'a kadar cezalılar

Royal Youth için bir kötü haber daha. 2020 sezonu boyunca mali ve oyun içi bir sürü sorun ile baş etmeye çalışan Royal Youth, an itibariyle 3 ana oyuncusunu ligde oynatamayacak. Takımın orta koridor oyuncusu Pulse, orman oyuncusu Typhoon ve destek oyuncusu madlifeonur, oyun içi hareketlerinden dolayı "Küresel Espor Ceza Listesi"ne göre cezalandırıldılar. Bu oyuncular, 30 Kasım 2020 tarihine kadar hiçbir Riot Games resmi müsabakasında yer alamayacaklar.



LoLespor'un, kendi sitesinde yayımladığı makalede Pulse hakkında bahsedilen bölüm şu şekilde.



"Yapılan incelemede Ali "Pulse" Aybirdi'nin oyun içi konuşmalarında Devam Eden Sportmenliğe Aykırı Tutum sergilediği tespit edilmiştir. Ali "Pulse" Aybirdi'nin Espor Küresel Ceza Listesi''ndeki ilgili maddeye istinaden, davranışın tekrar etme durumu ve geçmişte aldığı cezalar da göz önünde bulundurularak, 30.11.2020 tarihine kadar bütün resmi Riot Games organizasyonlarından men edilmesine karar verilmiştir."



Aynı makalenin hemen ardından Typhoon ve madlifeonur'un bölümünden bahsediliyor.



"Yapılan incelemede Tayfun "Typhoon" Gümüş ve Onur "madlifeonur" Yıldırım'ın oyun içi konuşmalarında Aşırı Derecede Sportmenliğe Aykırı Tutumlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Espor Küresel Ceza Listesi''ndeki ilgili maddeye istinaden Tayfun "Typhoon" Gümüş ve Onur "madlifeonur" Yıldırım'ın 30.11.2020 tarihine kadar bütün resmi Riot Games organizasyonlarından men edilmesine karar verilmiştir."



Makalenin geri kalanında ise "Küresel Espor Ceza Listesi"ne göre oyuncuların işledikleri suçlar açıklanıyor.



Devam Eden Sportmenliğe Aykırı Tutum Diğer kişi veya kişilere karşı kabul edilemez davranış örneklerinin tekrarı. Örneğin küçük cezalara ve uyarılara rağmen devam eden oyun içi tekrar eden nefret söylemi.



Aşırı Derecede Sportmenliğe Aykırı Tutum Aşırı derecede uygun olmayan davranışın bir kere sergilenmesi. Örneğin muteber ölüm tehditleri, fiziksel şiddet, aşırı derecede fanatiklik veya kişi veya bir grup kişiye karşı kötü niyetli söylemde bulunmak.



Royal Youth, ligin bitimine iki hafta kala sıralamanın en altında yer alan Royal Youth'un playoff şansı kalmamıştı.



Kaynak: 5Mid



