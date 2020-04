Pulmozyme nedir? Dornaz Alfa koranavirüs ilacı mı? Dornaz alfa etkin maddesi nedir?

Prof.Dr.Ercüment ovali koranaviriüsü hakkında beklene açıklamayı 23 Nisanı beklemeden yaptı. Dornaz alfa hastaların tedavisinde kullanılması dedi.

O açıklama







1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim

Dornaz alfa pulmozyme etkin maddesi insanlık için faydalı olabileceği Prof. Ercüment Ovalı tarafından söyleniyor. Kistik fıbrozisli hastaların tedavisinde pulmozyme dornaz alfa etkin maddesinin etkisiyle koronavirüsün etkilerinin sıfıra indirilebileceği belirtiliyor. Piyasaya çıktıktan sonra etkili olan ve Türkiye'de insanların koronavirüs ilacı, koronavirüs ilacı çıktı mı, pulmozyme nedir budur, pulmozyme etkin maddesi, kistik fibrozis nedir, akciğer hastalığı gibi koronavirüs için dornaz alfa şeklinde belirtilen araştırmalar yapılıyor. Bu şekilde etkin maddesi koronavirüs dornaz alfa olan pulmozyme ile ilgili tüm detaylar burada.Pulzomyme etkin madde olarak, vücudunuzda bulunan DNaz adı verilen doğal bir proteine benzer bir insan yapımı protein olan dornaz alfayı (aynı zamanda rekombinant insan deoksiribonükleaz 1 veya rhDNaz olarak adlandırılan) içermektedir. Pulzomyme kistik fıbrozisli hastaların akciğerlerinde üretilen yoğun balgamın çözülmesine yardım ederek etki gösterir. Pulzomyme, her biri 2.5 mg (2500 U) dornaz alfa içeren, 2.5 ml'lik 30 plastik ampullük ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. İnhalasyon solüsyonu, berrak, renksiz ila açık san renktedir. Ampuller 6'şarlı olarak paketlere yerleştirilmiştir. Kistik fibrozisli hastaların tedavisinde kullanılan Pulzomyme, havayolundaki yoğun balgamın sökülmesine yardım ederek akciğer işlevlerini düzeltir.Pulmozyme 2,5mg/2,5ml İnhalasyon Sol. Kullanma TalimatıPulmozyme 2.5mg Amp KT İndirPULMOZYME 2,5 mg/2,5 ml inhalasyon çözeltisiSolunum yolu ile uygulanır.SterilEtkin madde: 2,5 mg dornaz alfa içerir.Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, kalsiyum klorür dihidrat, enjeksiyonluk suBu Kullanma Talimatında:1. PULMOZYME nedir ve ne için kullanılır?2. PULMOZYME'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler3. PULMOZYME nasıl kullanılır?4. Olası yan etkiler nelerdir?5. PULMOZYME'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.PULMOZYME, etkin madde olarak, dornaz alfa adı verilen bir etkin madde içerir. Dornaz alfa, vücudunuzda bulunan ve DNaz adı verilen bir proteinin insan yapımı versiyonudur ve rekombinant insan deoksiribonükleaz 1 veya rhDNaz olarak da bilinir. PULMOZYME çözeltisi şeffaf plastik ampullerde sunulur ve ampuller 2,5 ml sıvı ilaç ve her 2,5 mililitre sıvı ilaç ise 2500 birim (veya 2,5 mg) (1 ml sıvı ilaç başına 1000 birim veya 1 mg) dornaz alfa içerir. Bu ilaç şeffaf olup renksiz ile açık sarı renk arasında bir renge sahiptir.PULMOZYME, Kistik Fibrozis hastalarının tedavisinde kullanılır; akciğerlerde bulunan yoğun balgamın sökülmesini ve bu sayede Kistik Fibrozis hastalarının akciğerlerinin daha iyi çalışmasını sağlar.PULMOZYME, nebulizör adı verilen bir cihaz aracılığı ile solunarak kullanılır (bkz. Bölüm 3). PULMOZYME'i kullanırken Kistik Fibrozis için kullandığınız diğer ilaçları da almaya devam edebilirsiniz (bkz. Bölüm 2).PULMOZYME'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZEğer dornaz alfa veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (bkz. Yardımcı maddeler).PULMOZYME'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZÖzel bir kullanım uyarısı veya önlemi yoktur.İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Özel bir kullanım uyarısı veya önlemi yoktur.Hamilelikİlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuz aksini belirtmediği sürece PULMOZYME kullanmayınız.Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirmeİlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emziren kadın bir hastaysanız doktorunuz aksini belirtmediği sürece PULMOZYME kullanmayınız.Araç ve makine kullanımıHastaların araç ve makine kullanımı ile ilgili herhangi bir etki bildirilmemiştir.PULMOZYME'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgilerİçeriğindeki maddelere bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımıPULMOZYME, bazı ilaçların etki etme şekillerini etkileyebilir. Bununla birlikte, bazı diğer ilaçlar da PULMOZYME'in etki etme şeklini etkileyebilir. PULMOZYME kullanırken standart Kistik Fibrozis tedavinizi (örneğin; antibiyotikler, pankreatik (sindirimin sağlanması için pankreastan salgılanan) enzimler, bronkodilatörler (akciğer bronşlarını genişletici ilaçlar) ve ağrı kesiciler) almaya devam edebilirsiniz. Bu konuda emin değilseniz PULMOZYME kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.PULMOZYME'i her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. PULMOZYME, bir nebulizör kullanılarak solunur (bkz. Hangi nebulizör kullanılmalıdır?). Emin değilseniz doktorunuza danışınız.PULMOZYME tedaviniz sırasında standart göğüs fizyoterapinizi sürdürmelisiniz.Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:Yetişkinler ve çocuklar için önerilen normal doz nebulizör kullanarak solunan günlük bir ampuldür.21 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz günde iki ampul kullanmanızı önerebilir.PULMOZYME 5 yaşın altındaki çocukların kullanımı için önerilmemektedir.Hangi nebulizör kullanılmalıdır?Hudson T Up-draft II/Pulmo-Aide, Airlife Misty/Pulmo-Aide, özel Respirgard/Pulmo-Aide veya Acorn II/Pulmo-AidePULMOZYME aynı zamanda Pari LL/Inhalierboy, Pari LC/Inhalierboy veya Master, Aiolos/2 Aiolos, Side Stream/CR50 veya MobilAire veya Porta-Neb gibi yeniden kullanılabilen bir nebulizör sistemi ile kullanılabilir.Pari eFlow Rapid genel amaçlı elektronik titreşim memran nebulizörü kullanılabilir. Bu nebulizör üretici talimatlarına göre temizlenmelidir. Ek olarak, her yedinci kullanımdan sonra Pari EasyCare temizleme aksesuarının kullanılması önerilmektedir.PULMOZYME'in düzgün bir şekilde çalışması etkileyebileceğinden ultrasonik nebulizörler kullanılmamalıdır.Her bir nebulizörün kullanımı için lütfen üretici talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve bu talimatlara uyunuz. PULMOZYME ile hangi nebulizörün kullanılabileceği konusunda doktorunuza danışınız.PULMOZYME kullanımı için nebulizörünüzü hazırlarken şu önemli noktalara dikkat ediniz:PULMOZYME'i nebulizör içerisinde herhangi bir sıvı veya ilaç ile karıştırmayınız.Artan PULMOZYME'i tekrar kullanmayıp imha ediniz.Yeniden kullanılabilen bir nebulizörünüz varsa kullanımdan sonra nebulizörünüzü temizlemeyi unutmayınız. Nebulizörünüzün üreticileri PULMOZYME kullanımından sonra cihazınızı nasıl temizleyebileceğiniz konusunda size en iyi bilgiyi verebilir.Bir başkasının PULMOZYME ilacınızı yanlışlıkla kullanması durumunda derhal bir doktora başvurulmalıdır.Nebulizörünüzü kullanmak için:Nebulizörün temiz olduğundan emin olunuz.PULMOZYME ampulün üst tarafını kopartınız.Ampul içeriğini nebulizör haznesine boşaltınız.Nebulizör talimatlarını takip ediniz ve PULMOZYME'i soluyunuz.Değişik yaş grupları:5 yaşın altındaki çocuklarda PULMOZYME kullanımı önerilmemektedir. 5 yaşın altındaki çocuklara reçete edilmesi durumunda, PULMOZYME kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Yaşlılarda kullanımı: Özel bir kullanım uyarısı veya önlemi yoktur (bkz. Bölüm 2).Özel kullanım durumları:Böbrek yetmezliği: Özel bir kullanım uyarısı veya önlemi yoktur.Karaciğer yetmezliği: Özel bir kullanım uyarısı veya önlemi yoktur.Eğer PULMOZYME'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla PULMOZYME kullandıysanızPULMOZYME'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza danışınız.Eğer bir doz almayı unuttuysanız, unutulan dozu hemen alınız.Bir sonraki dozunuza az bir zaman kalmışsa unuttuğunuz dozu atlayınız.Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.PULMOZYME ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkilerPULMOZYME kullanmayı sonlandırırsanız göğüs belirtileriniz kötüleşebilir. PULMOZYME kullanımını sonlandırmak istiyorsanız doktorunuza danışınız.Bu ilacın kullanımı ile ilgili ek sorunuz olması durumunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Tüm ilaçlar gibi, PULMOZYME yan etkilere yol açabilir ancak bu yan etkiler bu ilacı kullanan herkeste görülmeyebilir. PULMOZYME'in yan etkileri seyrektir ve her 1000 kişinin birinden azını etkilemektedir.Göğüs ağrısıAteşMide bozukluğu (hazımsızlık)Ses kısıklığı veya kaybı da dahil olmak üzere sesinizde değişikliklerBoğaz ağrısıSolunum zorluğuBurun akıntısı veya tıkanıklığı ve aksırma (rinit)Göz iltihabı (konjonktivit). Belirtileri şu şekildedir: Göz kızarması, göz kaşıntısı, göz akıntısıKaşıntılı veya kaşıntısız deri döküntüsü (kurdeşen)Tedavinize başladığınızda akciğer işlevleriniz kötüleşebilir ve normalden daha fazla balgam salgınız olabilir. Bu durum zamanla iyileşir.Eğer yan etkilerin herhangi bir ciddi veya sıkıntılı bir hal alırsa veya bu kullanma talimatında yer almayan herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.PULMOZYME'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.PULMOZYME ampuller, ışıktan korumak için orijinal kartonunda ve bir buzdolabında saklanmalıdır (2 oC ile 8 oC arasında).Bir ampul daha yüksek bir sıcaklıkta yalnızca kısa bir süre ile buzdolabı dışında kalmışsa bu ampulü kullanabilirsiniz (30 oC'ye kadar olan sıcaklıklarda 24 saatten az olmak koşulu ile yalnızca bir kere için geçerlidir).Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra PULMOZYME'i kullanmayınız.Kalan ilacınızı eczacınıza veriniz. Sadece doktorunuz belirttiğinde saklayınız.Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.