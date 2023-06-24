Pulisic için Galatasaray'a rakip

Milan, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Christian Pulisic ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Pulisic için Galatasaray'a rakip
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24 Haziran 2023 10:15
Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic'i gözüne kestiren Galatasaray'ın önüne ciddi bir engel çıktı.

İtalyan devi Milan, hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa kupalarındaki hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. kırmızı-siyahlı kulübün de tıpkı Galatasaray gibi Pulisic'le ilgilendiği, ancak daha yüksek bir teklifle İngiliz kulübünün kapısını çalacağı bildirildi.

24 yaşındaki futbolcunun kulübü Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Geçen sezon İngiliz ekibinde 30 maçta sahaya çıkan Pulisic, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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