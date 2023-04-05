Pukki, Norwich'ten ayrılıyor

Norwich City, Teemu Pukki'nin sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Pukki, Norwich'ten ayrılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2023 19:33
Championship ekiplerinden Norwich City'de, Teemu Pukki takımdan ayrılıyor.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Pukki'nin sözleşmesini tamamlamasının ardından yaz aylarında takımdan ayrılacağı duyuruldu.

33 yaşındaki futbolcu, 2018 yılından bu yana Norwich City'de görev yapıyordu. Finlandiyalı golcü, bu sezon 37 maçta takımına 10 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

Takımın teknik direktörü David Wagner, Pukki'nin ayrılığı için basın toplantısında, "Pukki, harika bir oyuncu ve golcü. O burada iyi şeyler yaptı ve mirası burada. Böyle iyi bir karakterle çalışmak benim için zevkti" ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery