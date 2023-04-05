Pukki, Norwich'ten ayrılıyor

Championship ekiplerinden Norwich City'de, Teemu Pukki takımdan ayrılıyor.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Pukki'nin sözleşmesini tamamlamasının ardından yaz aylarında takımdan ayrılacağı duyuruldu.



33 yaşındaki futbolcu, 2018 yılından bu yana Norwich City'de görev yapıyordu. Finlandiyalı golcü, bu sezon 37 maçta takımına 10 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.



Takımın teknik direktörü David Wagner, Pukki'nin ayrılığı için basın toplantısında, "Pukki, harika bir oyuncu ve golcü. O burada iyi şeyler yaptı ve mirası burada. Böyle iyi bir karakterle çalışmak benim için zevkti" ifadelerini kullandı.





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