Polonyalı Foottruck YouTube kanalından Jakub Polkowski ve Łukasz Wiśniowski Polonyalı futbolcu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'da ziyaret etti. Trabzonspor'un Akyazı'daki maçını tribünden takip eden ekip Puchacz ile Trabzon'da gezerek hem röportaj yaptı hem de takipçilerine Trabzon'u tanıttı.



İki isim de Trabzonspor'un iki kupa için savaştığını bunun da kulübün ne kadar büyük olduğunun bi göstergesi olduğunu vurgulayıp övgüler yağdırdı.



Foottruck ekibiyle İlk olarak Meydan Parkı'na giden Puchacz "Şu an çok güzel bir yerdeyiz. Buraya sizin sayenizde bende ilk kez geldim. Yeni Yerler keşfediyorum gün geçtikçe. Trabzonspor'un simgesi Karadeniz Fırtınası ve bordo mavi." dedi.



ÜNLÜ BİR YILDIZ GİBİ İLGİ GÖSTERİYORLAR



Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Puchacz "İlk kez bu kadar ilgi gördüm. Daha önce Poznan'da oynarken olmuştu ama bu kadar ilgi ilk kez görüyorum. Burası farklı bir dünya. Bakılacak olursa ben takımın yıldız oyuncusu değilim, hatta kiralık olarak buraya geldim ama insanların ilgisine bakılacak olursa Dünyaca tanınmış bir futbolcuya gösterilecek ilgiyi gösteriyorlar. Yeri geliyor bir anda 50 kişi etrafını sarıyor fotoğraf çekilmek için ve bu inanılmaz bir duygu benim için. Gerçekten büyük bir ilgi var burada." İfadelerini kullandı.



Bir Trabzonlu'nun ısrarla çay ikram etmesi üzerine Puchacz "Adam hiç İngilizce bilmiyor ama umursamıyor yine de seninle konuşmaya çalışıyor, bugünden itibaren kankayız. Hayır demeye fırsat vermeden yakandan yapışıp oturtuyor seni çay içirmeye." şeklinde konuştu.



GELDİĞİMDE OYNAYACAĞIMI BİLİYORDUM



Meydan yürüyüşünün ardından Puchacz'ın lüks dairesine giden ekip röportaja burada devam ederken "Güzel bir daire ayarladılar benim için sağ olsunlar. Buraya geldiğimden beri her şey çok hızlı gelişiyor. Siz de gördünüz bunu. Bu kulübün ne kadar büyük olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Ben de ilk geldiğim andan itibaren bunu görmüştüm havalimanında çıktığımda bir sürü gazeteci, taraftarlar beni bekliyorlardı. Bu ilgi her yerde aynı şekilde. Trabzon ve Trabzonspor'u daha önce araştırma fırsatım olmamıştı, yani hiç bir şey bilmiyordum. Benim için en önemli olan şey antrenörün ve başkanın beni çok istemesiydi. Trabzon'un sol bekte sorunları olduğunu biliyorduk ve buraya geldiğimde oynayacağımı biliyordum. Sürekli oynayan bir sol bek yoktu ve sürekli başkası oynuyordu o mevkide. Biz de benim kariyerim için iyi bir fırsat olabileceğine karar verdik. Çünkü Berlin'de çok fazla oynama şansı bulamıyordum." dedi.



KALİTENİN BU KADAR YÜKSEK OLDUĞUNU TAHMİN ETMEMİŞTİM

"İnsanlar Avrupa'da Türk liginin kalitesinin genel olarak düşük olduğunu düşünüyorlar mıdır? Sen Berlin'de yedek oynarken şu an Türkiye liginde şampiyon olacak takımda 11'de oynuyorsun" sorusuna Puchacz şöyle yanıt verdi; Öyle düşünenleri Süper Lig maçlarını izlemeye davet ediyorum ve seviyenin ne düzeyde olduğuna daha sonra kendileri karar versinler. Ben bile kalitenin bu kadar yüksek olduğunu tahmin etmiyordum. Kendi takımım hakkında söylememe bile gerek yok çünkü müthiş kaliteli ayaklar ve dünya klasında futbolcular var. Takımımdaki futbolcuların kalitesini daha ilk idmanda hissetmiştim. Genel olarak ligde takımlarda aynı şekilde. Yıl içinde bir çok maç yapılmasına rağmen futbolcular bunu problem yaşamadan kaldırabiliyorlar, bu da ligin kalitesini gösteriyor. Ligin orta sıralarındaki takımlar bile çok iyi ve ofansif oynayabiliyorlar, bir puan için oynamıyorlar. Bu yüzden Süper Lig, Bundesliga'dan bile farklı bir gözle izleniyor benim açımdan.



HERŞEY ANINDA GERÇEKLEŞİYOR İNANILMAZ



Kulübün büyüklüğü ile ilgili övgülere de yanıt veren Puchacz "Daireyle ilgili lafımı da bitirmemiştim. İlk 2-3 hafta otelde kalıyordum bu süre içerisinde dairedeki her şeyi baştan sona yaptılar. Mobilyaları bile onlar alıp koydular. Bütün her şey bu şekilde burada. Kendi özel berberimiz bile var tesislerde. Kendi özel odamız vs. Ne istersem isteyeyim her şey anında yerine getiriliyor en ufak saçma sapan şeylerde bile, bu inanılmaz. Kartı bankamatiğe soktuğumda bir sorun yaşadım. Kart bankamatikte kaldı parayı vermedi günlerden de cumartesiydi. Kulübe bilgi verdim ve pazartesi günü sabah Trabzonspor montu giymiş bir adam bankadan elinde kartım ve param ile tesislere gelmişti. Gerçekten her şeyi çok hızlı şekilde halledebiliyorlar." Dedi.



SANKİ DORTMUND'DAN FUTBOLCU ALIYORLARMIŞ GİBİYDİ



Trabzonspor'a transfer süreciyle ilgili soruyu yanıt veren Puchacz "Her şey dört dörtlük ayarlanmıştı. Limuzinler ayarlanmıştı, menajerime ve en iyi arkadaşıma bile en iyi şekilde davrandılar. Hepimiz şok olmuştuk bu kadar ilgiye sanki Dortmund'dan futbolcu alıyorlarmış gibiydi. Seni bu kadar seven bu kulübün ve taraftarın karşısında buraya bağlanmamak elde değil. İş yaparken ki elimizde bulunan konfor ve taraftarın gösterdiği sevgi tarif edilemez. Taraftar internet üzerinden de sürekli yorumlar yazıyorlar destek oluyorlar ama bunun en canlı kanıtı ise sokağa çıktığınız an size gösterilen aşırı güzel ilgi. Yok böyle bir şey." İfadelerini kullandı.



ADETA BİR DİN GİBİ



Taraftarın Trabzonspor sevgisinin aktaran Puchacz "Bu şehirde inanılmaz olan şey taraftarların ve şehir insanının Trabzonspor'u ve futbolu adeta bir din olarak görmesi. Bunu videolarda da görebilirsiniz. Biz Polonya'da insanların bu spora nasıl bu kadar istek ve arzuyla bağlı olabileceğini hayal bile edemezdik. Yani benim gibi Polonya'dan gelmiş sıradan bir futbolcuya bil mükemmel ilgi gösterebiliyorlar. En yakın arkadaşım Avrupa'da bir çok stadı gezdi, geçen hafta Konyaspor maçımıza geldi ve hayatı boyunca böyle bir atmosfer böyle bir taraftar ve bu kadar gürültülü bir stadı daha önce görmediğini söyledi. Burada maça gelen bir taraftar maçı içinde yaşıyor ve takımı için yüzde yüzünü veriyor, sizde bunu sahada hissedebiliyorsunuz. Benim için çok garip olan bir şey de futbolcuysan restaurantta senden para almıyorlar. Bu akıl almaz bir şey gerçekten. İnsanlar burada kulübü ve futbolcuları gerçekten çok seviyorlar. Berber geliyor onlar bile çoğu zaman para almıyor. Konyaspor maçı çok önemliydi. Puan farkı bu kadar değildi ve yenilmemiz halinde fark 6'ya düşecekti. Samimi olmam gerekiyorsa o an maçta yaşadıklarımı kelimelere dökmek mümkün değil. Müthiş bir gürültü, karşı takım topla oynarken ıslıklamalar ve maç sonu kutlamaları tam anlamıyla inanılmazdı." Dedi.



Trabzonspor'da kalmak isteyip istemediği sorusuna Polonyalı sol bek "Gerçekten ne hissettiğimi söyleyeceğim. Herkes oynuyorsun iyi gidiyor kalmalısın diyorlar. Ama bu sadece benim dememle olacak bir şey değil. Benim de fikrim önemli ama takımların öncelikle anlaşması gerekiyor. Benim şu anda Berlin'le bir kontratım var. Gidip Berlin'e ben burada daha fazla oynamak istemiyorum diyemem. Şu an için diyebileceğim tek şey önümüzdeki haftaki maça odaklanmış durumdayım." Şeklinde yanıt verdi.





