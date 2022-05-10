Puchacz: 'Ellerine ne geçerse attılar'

Trabzonspor'un Polonyalı oyuncusu Puchacz, Türkiye Kupası'ndan elendikleri Kayserispor maçının ardından konuştu.
Rakiplerini tebrik eden Puchacz, Kayserispor taraftarlarına ise sitem etti. İşte Puchacz'ın açıklamaları:
"Kayserispor takımını tebrik ederim ancak oyuncularımız, teknik ekibimiz yaralandı. Ellerine geçen her şeyi bize attılar, bu görüntüler çok çirkin."
Rakiplerini tebrik eden Puchacz, Kayserispor taraftarlarına ise sitem etti. İşte Puchacz'ın açıklamaları:
"Kayserispor takımını tebrik ederim ancak oyuncularımız, teknik ekibimiz yaralandı. Ellerine geçen her şeyi bize attılar, bu görüntüler çok çirkin."
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