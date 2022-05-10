Puchacz: "Ellerine ne geçerse attılar"

Trabzonsporlu Puchacz, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Puchacz: 'Ellerine ne geçerse attılar'
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10 Mayıs 2022 23:10
Trabzonspor'un Polonyalı oyuncusu Puchacz, Türkiye Kupası'ndan elendikleri Kayserispor maçının ardından konuştu.

Rakiplerini tebrik eden Puchacz, Kayserispor taraftarlarına ise sitem etti. İşte Puchacz'ın açıklamaları:

"Kayserispor takımını tebrik ederim ancak oyuncularımız, teknik ekibimiz yaralandı. Ellerine geçen her şeyi bize attılar, bu görüntüler çok çirkin."

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