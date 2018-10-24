PUBG'ye yeni kostümler geliyor!

Cadılar Bayramına özel içerikler gelmeye devam ediyor. Diğer oyun firmalarının yaptığı özel içeriklerin ardından PUBG'den de korku temalı içerik gelecek.

Karanlık bir harita yapacakları sızan PUBG'den bir haber de kostüm tarafından geldi.

Geçtiğimiz hasta korku temalı kostümler paylaşan PUBG tarafından yeni kostümler de geldi. Gelecek olan yeni kutudan çıkacak kostümlerin ilk günlerde oldukça değerli olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Maniacal Butcher kostümünü 10.000 BP karşılığında alabileceksiniz.

PUBG cadılar bayramı için özel olarak yaptığınız cosplayleri de Twitter'dan veya Reddit'ten kendisiyle paylaşmanızı da rica ediyor.

 
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