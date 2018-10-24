PUBG'ye yeni kostümler geliyor!

Karanlık bir harita yapacakları sızan PUBG'den bir haber de kostüm tarafından geldi.





Embody the curse of the pharaohs with the new Ancient Mummy set. Available now!



(Does not increase the effectiveness of bandages.) pic.twitter.com/OIidktEHbx



— PUBG (@PUBG) 24 Ekim 2018

Geçtiğimiz hasta korku temalı kostümler paylaşan PUBG tarafından yeni kostümler de geldi. Gelecek olan yeni kutudan çıkacak kostümlerin ilk günlerde oldukça değerli olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Maniacal Butcher kostümünü 10.000 BP karşılığında alabileceksiniz.





PUBG cadılar bayramı için özel olarak yaptığınız cosplayleri de Twitter'dan veya Reddit'ten kendisiyle paylaşmanızı da rica ediyor.



