PUBG'ye karlı harita mı geliyor?



Geçtiğimiz haftanın verileri ele alındığında, PUBG'nin oyuncu sayısının giderek azalmaya başladığını görüyoruz. Bunun sebebi oyun güncellemelerinin biraz kenara atılması ve hile kullanan kişilerin tespitine odaklanması olduğu bir ihtimal. Aynı şekilde özellikle, ücretsiz oyun olan Fortnite inanılmaz reklam ediliyor. PUBG Şirketinin CEO'su Chang Han Kim dün bir söyleşide uzun bir demeç verdi. Bu demeçin bizim için en önemli bölümü şuydu;



Oyuncuların sise ve yağmura olan tutumu bizi bu özelliklerin oyundan kaldırmasına yöneltti. Bu özellikleri oyundan tamamen silmiş değiliz. İlerleyen zamanlarda bu özellikleri daha gelişmiş bir halde oyuna tekrar getireceğiz fakat şu an önceliğimiz kar efekti.



Chang, konuşmasında eklenecek yeni haritayla ilgili çok fazla ayrıntı paylaşılmadı. Ancak eklenecek yeni haritanın Adriyatik Denizi üzerinde olacak bir harita olması önceden beri konuşuluyordu. Adriyatik Denizi, İtalya ile Doğu Avrupa arasında bulunan denizin adıdır. Bu nedenle yeni haritanın Adriyatik üzerinde karlı bir ada olma ihtimali mevcut.



3. haritanın da eklenmesinden sonra optimizasyon sorunu nedeniyle ilk haritanın kaldırılması tekrar gündeme gelebilir.



Son olarak Mart ayı güncellemesi sonrasında uçak içerisindeki oyuncuları görmemiz engellenecek fakat eklenecek sayaç ile içerideki kişi sayısını net olarak takip edebileceğiz.



Peki sizce PUBG iyiye mi gidiyor?



