PUBG'nin yeni fragmanında Joker ve Harley Quinn...





Filmdeki kostümleri oyun içerisine taşıyan geliştirici ekip, oyuncuların adeta Harley Quinn ve Joker olmalarına imkan tanıyor. Erangel haritasında geçen fragmanda hapishaneye giren bu iki karakter adeta gardiyanlar ile savaşıyor ve onları etkisiz hale getiriyorlar.



PUBG'nin şimdiye kadarki en çok ses getirecek içeriklerinden olacak olan yeni skinler yayınlanan fragman ile adeta iştahları kabarttı.







Oyuna yeni gelen Brison Breakout modunu da oyunculara gösteren fragman da Joker ve Harley Quinn'in eski bir hapishaneye girdiği ve aksiyon sahnelerinin yer aldığı da gözler önüne seriliyor.Filmdeki kostümleri oyun içerisine taşıyan geliştirici ekip, oyuncuların adeta Harley Quinn ve Joker olmalarına imkan tanıyor. Erangel haritasında geçen fragmanda hapishaneye giren bu iki karakter adeta gardiyanlar ile savaşıyor ve onları etkisiz hale getiriyorlar.PUBG'nin şimdiye kadarki en çok ses getirecek içeriklerinden olacak olan yeni skinler yayınlanan fragman ile adeta iştahları kabarttı.

Tüm dünyada popüler bir konumda olan PlayerUnknown's Battlegrounds, rakibi Fortnite'ın epey gerisinde kalmasına rağmen geniş kitleler tarafından oynanmaya devam ediyor. Dün YouTube üzerinden yeni bir video ile dikkat çeken hayatta kalma oyunu yakında Joker ve Harley Quinn karakterlerini de içerisinde barındıracak. Oyunculara yeni içerik sunma kararı alan PUBG Corp sıradaki güncellemesi ile yeni skinler sunacak.