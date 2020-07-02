PUBG'nin ilk dinamik haritası sezon 9'da geliyor!

PUBG Corp. uzun süredir PUBG üzerinde çalışmakta ve her sezon oyunculara yeni içerikler getirmekte. Şirket, PUBG sezon 9 ile birlikte oyunculara oyunun ilk dinamik haritasını sunacak.



PUBG'nin ilk dinamik haritası: Paramo



Geliştirici ekip, dinamik harita ile birlikte oyunculara farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Paramo, karşımıza volkanik bir ada olarak çıkıyor. Volkanik dağın patlamasıyla birlikte çevre detaylarında ve partiküllerde değişim yaşanacak. Ayrıca geliştirici ekibin açıklamasına göre haritaya her inişinizde manzara ve çevre rastgele olarak şekillendirilecek ve binlerce olasılık yer alacak. Bu şekilde düşünülmesinin tek sebebi, PUBG resmi twitter hesabından atılan bu tweet:



Atılan tweet'deki teaser'da, paraşütle süzülen karakterlerin sahnesi dikkat çekici. Ekran geçişlerinde binalar, arazinin yapısı, volkanın aktiflik durumu ve ağaçların çeşidi değişiyor. 9. sezon bir çok oyuncuyu şimdiden heyecanlandırmış gibi duruyor.



9. sezon, 21 Ekim'de PC, 29 Ekim'de ise konsollar için çıkış yapacak.



KAYNAK: shiftdelete.net



