PUBG Rakibi Yeni Oyun 1000 Kişilik Savaş Alanı İle Geliyor

1000 Kişilik Savaş Alanı Geliyor

Bildiğiniz üzere PlayerUnknown's Battleground, çıktığı ilk günden beri çok büyük bir popüleriteye sahip oldu. Bu popülerite o kadar büyüdü ki PUBG, Steam'de en çok oynanan, Twitcht'e en çok izlenen oyun olma başarısına erişti. Bu başarının sırrı elbette oyunun iyi olmasında ve güzel reklam stratejileri sayesinde kaynaklandı. Oyunun yapımcısı Brendan "PlayerUnknonw" Greene yapmış olduğu bir röportajda, PUBG hakkında şunları söylemişti.

" PUBG'yi çıkartmadan önce piyasada olan BattleRoyal tüm oyunlarını uzun uzun inceledim. Özellikle de H1Z1'e azımsanamayacak büyüklükte bir zaman ayırdım. Tüm eksikliklerini not aldım. Kendi aklımda bulunan fikirlerle birlikte bu eksiklikleri füzyonlayınca ortaya PUBG çıktı. Şunu söylemem gerekiyor, eğer H1Z1 olmasaydı PUBG olmazdı "

Kısacası rekabet ortamı PUBG gibi mükemmel bir oyunu ortaya çıkartı.

Şimdiki haberimiz ise İngiltere'den. İngiltere'nin ünlü oyun şirketlerinden "Automaton" yeni bir BattleRoyal oyun için başta "Cambridge Ventures" yatırım şirketi olmak üzere birkaç yatırımcıdan toplamda 10 Milyon Dolar yatırım aldıklarını açıkladı. Yatırım açıklaması ile birlikte oyun hakkında ilk bilgileri de veren şirket daha büyük oyun alanı ve daha çok oyuncu sayısını hedeflediklerini belirtti.

SpatialOS oyun tasarım programı önderliğinde kurulacak oyunun PUBG'deki 8x8 haritanın aksine 12x12 harita oynanacağı ve 100 değil 1000 online oyuncuyu aynı anda savaştıracağı paylaşılan bilgiler arasında. Basit bir matematik işlemi yaptığımızda PUBG 64 birim-kare'lik bir alanda 100 kişi savaştırıken yeni oyun 144 birim-kare'de 1000 oyuncu savaştıracak. Bu da demek oluyor ki oyun PUBG'den 5 kat daha fazla çatışmalı geçecek.