PUBG, PlayStation 4'e geliyor

Sony'nin optimizasyon sorunları yaşayan bir oyunu bünyesinde barındırmak istemediği için uzun süredir PUBG'yi PlayStation 4'lere gelmiyordu; ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başlamışa benziyor.



Son sızıntılara göre, Kore Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi'nin PUBG PS4 sürümünü değerlendirip oy verdiği doğrulandı. Yani oyun PS4 platformu için kendini hazırlamaya başlamış diyebiliriz.



Resmi olmayan açıklamalara göre Aralık ayında düzenlenecek olan Game Awards 2018 ödül töreninde resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Umarız bu süreç uzamaz çünkü PUBG'nin Fortnite gibi büyük rakipleri çoktan PS4 platformunda yerini aldı.



