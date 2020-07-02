PUBG PC ve Konsolda Ücretsiz Oldu

PST: 10 Ocak 2022, 10.00 – 12 Ocak 2022'deki bakımın sonuna dek (TBD)

CET: 10 Ocak 2022, 19.00 – 12 Ocak 2022'deki bakımın sonuna dek

KST: 11 Ocak 2022, 03.00 – 12 Ocak 2022'deki bakımın sonuna dek

Dronlar her haritada çıkacak.

Dronlar Normal Maçlarda, Özel Oyunlarda, Antrenman Modunda ve Sandbox Modunda kullanılabilecek.

Oyuncular dronu bulup kuşandığında Dron Tabletini ellerinde tutabilecekler.

Oyuncular Dron Görüşünü açıp kapatabilir.

Oyuncular Dron Görüşünü açtığında Dron havaya fırlar.

Uçan Dronlar ses çıkaracak ve üstlerindeki ışık belirgin bir şekilde yanıp sönecek.

Gönderilmiş Dronlar harita ve mini haritada özel bir dron simgesiyle görülebilecek.

Dron Görüşünde oyuncuların karakterleri hareket etmeyi bırakacak, Dronun bakış açısıyla uçarken oyuncular karakteri kontrol edemeyecek.

Oyuncular Dron Görüşünden çıkarsa Dron bulunduğu konumda havada kalacak.

Oyuncular uçmakta olan bir Dronu geri çağırabilecek.

Geri çağırma başladığında Dron, oyuncunun geri çağırdığı noktaya düz bir çizgiyi takip ederek dönmeye çalışacak.

Dron oyuncunun ilk geri çağırdığı konuma uçacak.

Geri çağırma devam ederken oyuncu Dron Tabletini kullanmaya çalışırsa geri çağırma durdurulacak.

Geri çağırma devam ederken oyuncu geri çağırma özelliğini tekrar kullanırsa geri çağırma durdurulacak.

Dron geri çağrılırken engellerden kaçamaz ya da katı cisimlerin içinden geçemez.

Dron 300 metre çapındaki bir alanda çalışır ve oyuncular Dronu uçururken bu alanın içerisinde kalmalıdır.

Dron maksimum çalışma çapının son 90 metresine geldiğinde bir uyarı mesajı ve parazitli bir ekranla oyuncuları uyarır.

Eğer Dron çalışma alanının dışına çıkarsa imha olur ve tekrar kullanmak için oyuncuların onu alıp onarması gerekir.

Dronun maksimum HP'si 35'tir ve alet çeşitli şeylerden hasar alabilir.

Dron aşağıdakilerden hasar alabilir

Silah Atışı

Patlamalar

Ateş

Su

Çalışma alanının dışında uçma

Araçla çarpışma

Dronun HP'si 0 olduğunda yere düşer ve imha olur. Tekrar kullanmak için oyuncuların Dronu alması ve onarması gerekir.

Dron tek envanter yuvasına tek bir eşya alabilir.

Örneğin, bir bandaj yığını (5) tek bir eşya sayılır.

Dronlar Yardım Paketlerinden, düşman sandıklarından ya da bagajdan eşya alamaz.

Dron Görüşündeki oyuncular dronun taşıdığı eşyayı istedikleri zaman bırakabilirler.

Oyuncular Dronu geri çağırarak Dronun taşıdığı eşyayı alabilirler.

Oyuncular Dron Görüşündeyken normal bir şekilde ping kullanılabilir.

Ping simgesi normal bir ping olarak gösterilir.

Acil Yardım Teçhizatı her haritada çıkar.

Acil Yardım Teçhizatının yanında 2 yığın bandaj da (10) çıkar.

Acil Yardım Teçhizatı Normal Maçlarda, Özel Oyunlarda, Antrenman Modunda ve Sandbox Modunda kullanılabilecek.

Oyuncular, ellerinde ya da envanterlerinde tuttukları Acil Yardım Teçhizatları sayesinde çeşitli pasif faydalar elde edecek.

Bandajlar, İlk Yardım Kitleri ve Sıhhiye Çantaları gibi iyileştirme eşyalarını kullanmak yalnızca 3 saniye sürecek.

Yere yıkılmış takım arkadaşını canlandırmak yalnızca 3 saniye sürecek.

Oyuncular iyileştirme eşyalarını kullanırken normalde iyileştirme eşyalarını kullanırken yürüdükleri hıza kıyasla çok daha hızlı yürüyebilir.

Bandajlar ve İlk Yardım Kitleri oyuncuların sağlığını maksimuma çıkarabilir.

Sıhhiye Çantaları oyunculara tam enerji verir.

Acil Yardım Teçhizatı kuşanmış oyuncular hasar almış takım arkadaşlarıyla etkileşime girme özelliği kazanır.

Oyuncular takım arkadaşları için kendi iyileştirme eşyalarından birini kullanabilir.

Oyuncular ekranın alt tarafında, normalde silahın ateşleme modunun bulunduğu yerde farklı iyileştirme eşyaları arasında geçiş yapabilir.

Gösterge, seçili iyileştirme eşyasından oyuncunun envanterinde kaç tane bulunduğunu da gösterir.

YENİ MOD: EĞİTİMLER

Yalnızca yeni oyuncular için değil, aynı zamanda oynamaya tekrar başlayan oyuncular için daha zengin bir oynanış deneyimi sunmak adına süreci adım adım gösteren iki adet oyun içi eğitim modu ekliyoruz. Bu eğitimler, oyunumuza aylardır girmeyen ve tekrar dönen oyuncuların da aksiyona atlamadan önce paslanmış savaş yeteneklerini canlandırmasına yardımcı olacak.

Oyuncular bu modda beş aşamadan geçecek:

Temel karakter hareketleri

Silah yağmalama ve ateş etme

Fırlatılabilirleri yağmalama ve atma

İyileştirme eşyalarını kullanma

Yere yıkılmış takım arkadaşını canlandırma

Yeni ve oyuna geri dönen oyuncular, sıradaki Yapay Zeka Antrenman Maçı eğitimine geçmeden önce bu modu tamamlamalıdır.

Antrenman yapması gerektiğini düşünen oyuncular da Antrenman sekmesinden bu moda erişebilir.

Oyuncular, normal maçın görünüşü ve hissini kavramak için bu sahte oyun modunda 99 botla karşılaşacak.

Harita: Erangel

Yalnızca TPP modunu destekler.

Her durum ve aşamada oyuncuları yönlendirmek amacıyla ekranın sol üst köşesinde mesajlar görünecek.

Oyuncular bu modu aşağıdaki koşulları karşılayarak tamamlayabilir:

10 Yapay Zeka Antrenman Maçı oynayarak (Her bir maçın sayılması için oyuncunun her bir maçta belirli bir süreden fazla oynaması gerekir.)

Her görevi tamamlayarak

Oyuncular görev listesini oyun modu seçim ekranı ve/veya Sistem Menüsünde bulabilir.

Mevcut oyuncular hesap başına 10 taneye kadar Yapay Zeka Antrenman Maçı oynayabilir.

PUBG: BATTLEGROUNDS, battle royale ortamında gerçek düşmanlara karşı kullanılacak stratejiler bulma eğlencesi sunduğundan, Yapay Zeka Antrenman Maçlarında 10 maç limitinin antrenman yapması gereken oyuncular için yeterli olduğuna inanıyoruz.

10 maçı da oynamadan önce bu modu tamamlayan yeni ve oyuna geri dönen oyuncular kalan maçları oynayabilecek.

Yapay Zeka Antrenman Maçları şunları etkilemez/sağlamaz:

Kariyer (İstatistikler/Maç Geçmişi/Madalyalar/Hayatta Kalma/Silahlar/Maç Kayıtları)

Pass Görevleri

Etkinlik Görevleri

Battlestat

BP Ödülleri

XP Ödülleri

Özel Maç

Yeni ve oyuna geri dönen oyuncular eğitimleri tamamlamadan önce diğer oyun modlarını oynayamayacak. (Ancak bir takım içerisindeysen normal maçları oynayabileceksin.)

PUBG 15.2 güncelleme notlarıyla ilgili tüm bilgiler link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen The Game Awards etkinliğinde oynaması ücretsize geçiş duyurusu sonrasında 15.2 güncellemesiyle birlikte PUBG, PC ve konsol tarafından ücretsiz oldu. PC ve Konsol tarafına gelen 15.2 güncellemesiyle birlikte oyuna birçok yenilikte eklenmiş durumda. İşte 15.2 ile PUBG içerisinde gelen yenilikler:Her bir platformun mağazasını güncelleyip var olan oyuncularımıza ödüllerini dağıtmakla meşgul olacağımızdan, lütfen bu bakımın normalden biraz daha uzun sürebileceğini unutmayın. Ana Sunucu Bakımıyla birlikte Test Sunucusu da kapanacak. Oynaması ücretsize geçiş nedeniyle 15.2 Ana Sunucusu hem PC hem de Konsollarda aynı anda bakıma girecek.Ana Sunucu bakımıyla birlikte güncellenecek.※ SUNDUĞUMUZ ÖZELLİKLER VE GÜNCELLEMELERİN HATALAR, OYUN İÇİNDE OLUŞAN SORUNLAR VE/VEYA TOPLULUK GERİ BİLDİRİMLERİ GİBİ NEDENLERDEN ÖTÜRÜ DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİNİ, HATTA KALDIRILABİLECEĞİNİ UNUTMAYIN. BU TÜR DEĞİŞİKLİKLER OLURSA OYUNCULARIMIZA BİLGİ VERECEĞİZ.Taktiksel Teçhizat adında, yalnızca silah kullanımının ötesine geçerek oyuncularımıza oyun içi performanslarını iyileştirmek için çeşitli seçenekler sunan yepyeni bir taktiksel eşya kategorisi getirme kararı aldık.Taktiksel Teçhizatlar oyuncuların birincil silah yuvasını dolduracağından oyuncuların daha yaratıcı uzun vadeli stratejiler bulmasını sağlayacağını umuyoruz.Dron, oyuncuların uzak mesafeleri güvenli bir şekilde gözlemlemesini ve hatta doğrudan çatışma riskine girmeden eşya bile almasını sağlayacak bir Taktiksel Teçhizattır.ACİL YARDIM TEÇHİZATI OYUNCULARIN DAHA DÜŞÜK ÇATIŞMA ESNEKLİĞİ KARŞILIĞINDA HEM KENDİLERİ HEM DE TAKIMLARI İÇİN İYİLEŞTİRME POTANSİYELİNİ ARTIRMASINI SAĞLAYAN BİR TAKTİKSEL TEÇHİZATTIR.