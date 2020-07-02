PUBG Mobile'ın hilecilere yönelik güncellemesi!

Yeni güncelleme ile birlikte oyun, geliştirilmiş grafikler, daha gerçekçi su yansımaları ve çok beklenen Erangel 2.0 haritası dahil olmak üzere bir dizi yeni değişikliği beraberinde getiriyor.



PUBG Mobile New Era 1.0 güncellemesi neler getiriyor?



PUBG Mobile şu anda dünyanın en popüler oyunu. Milyonlarca aktif oyuncusu da olunca hile yapan kişilerin sayısı da oldukça fazla olduğu görülüyor. Pek çok hesabı oyundan silse ve engellese de PUBG Mobile'ın en büyük sorunu hâlâ hile yapan binlerce kişinin olması. Yeni güncelleme ile de mevcut sorunun önüne geçilmek için önemli bir hamle yapıldı.



Erangel 2.0 haritasının da geldiği bu güncellemeyle birlikte oyunda yepyeni bir anti hile yazılımına geçildi. Yeni gelen yazılım güncellemesiyle birlikte hilecilerin önüne çok daha büyük bir set çekilmiş oluyor.



Bugün oyuncuların karşısına çıkan yeni güncellemeyle birlikte PUBG Mobile yeni bir çağa geçiyor zira oyunun güncellenen haritasıyla bu vurgulanıyor. Oyuncuların hoşuna gidecek grafik detayları da eklenecek bu güncellemenin en büyük artısı ise şüphesiz hilecilere karşı alınan daha sıkı önlemler.



Gelecek güncellemede hile tarafında en çok başvurulan Cheat Z, Cheat M, Grass Hack ve Auto Aim hilelerine karşılık daha isabetli ve yüksek oranda tespit edilmesi mümkün olacak.



Güncelleme tarafında gelenler ise kısaca şu şekilde: Erangel 2.0 haritası, yepyeni görseller, bina düzeltmeleri, büyük kaynak noktası düzeltmeleri, yeni harita unsurları, bina yapısı düzeltmeleri, Livik İyileştirmeleri, yeni silah: M1014, görsel efekt iyileştirmeleri, sahne dengelemesi, hata düzeltmeleri, A.C.E. ve Ötesi temalı oyun, Evo alanı yenilikleri, 23 Ekim'den itibaren Cadılar Bayramı Hastalık Modu, güvenlik ve performans iyileştirmeleri, grafik iyileştirmeleri, eylem iyileştirmeleri, görsel efekt iyileştirmeleri, karakter öğesi iyileştirmeleri.



Kaynak: ShiftDelete



