PUBG Mobile ve Liverpool FC işbirliği duyuruldu

PUBG MOBILE, dünyaca ünlü Liverpool Futbol Kulübü ile işbirliğine giderek oyuncuların oyun içinde kilidi açarak sahip olacağı eşyaların oyuna ekleneceğini duyurdu. PUBG MOBILE'ın ilk kez bir futbol kulübü ile doğrudan yaptığı bu işbirliği 12 - 20 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Klasik oyun modlarına katılarak, tamamlayan oyuncular ücretsiz ve özel oyun içi Liverpool FC öğelerini kazanma şansına sahip olacak.

2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2018 - 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool FC, Premier Lig'in en iyi futbol kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor. 1968'den beri kulübün marşı olan "Asla Yalnız Yürümeyeceksin", kulübün özünde yer alan takım ruhunu ve birliği ifade ediyor. Liverpool FC'nin somutlaştırdığı ve aşıladığı bu değerler, PUBG MOBILE topluluğu arasında birçok kişiye ilham kaynağı olacak ve bu işbirliğiyle birlikte oyuncular artık resmi Liverpool FC ekipmanlarını giyebilecek ve takıma desteklerini gösterebilecek.



Liverpool FC Dijitalden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Drew Crisp konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:



"Giderek dijitalleşen bir dünyada, taraftarlarımıza tercih ettikleri farklı dijital platformlarda yenilik yapabildiğimiz ve onlarla etkileşim kurabildiğimiz için gururluyuz. PUBG MOBILE, taraftarlarımız arasında büyüyen ve gelişmeye devam eden dünyasıyla online oyun ve futbol dünyasını iç içe geçirmek ve onlarla farklı bir bağlantı kurmamız için mükemmel bir platform oldu. Bu, taraftarların kulübe olan sevgilerini benimsemeleri, en sevdikleri platformlardan birinde Liverpool FC ile etkileşim kurmaları ve futbolun fiziksel etkileşimli doğasını dijital etkileşimli oyun dünyasında bir araya getirmek için harika bir fırsat.



Tencent Games'te PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı olan Vincent Wan ise "PUBG MOBILE'da kazanmak isteyen oyuncular için ekip çalışması temel bir ilkedir. Cesur dostluklarıyla tanınan Liverpool Futbol Kulübü ile işbirliği yaparak mükemmel bir ortak bulmuş olduk. Mevcut bağlarımızı güçlendirmeye ve ikonik endüstri liderleriyle önemli ortaklıklar geliştirmeye devam ederken, futbol dünyasını PUBG MOBILE'a daha fazla entegre etmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.



PUBG MOBILE ve Liverpool FC arasındaki işbirliği, oyuna yeni içerikler, oyun modları ve işbirlikleri getiren 1.6 güncellemesinin bir parçası olarak oyuna eklenecek.



PUBG MOBILE, App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.







