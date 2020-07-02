PUBG Mobile turnuvasında 2 milyon dolar ödül

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile için yeni bir turnuva duyuruldu. PUBG Mobile dünyanın lider espor organizasyon şirketlerinden biri olan ESL ile birlikte gerçekleştireceği PUBG Mobile Global Şampiyonası (PMGC) ile ilgili detayları paylaştı. 24 takımın katılacağı organizasyonda dağıtılacak ödül ise tam 2 milyon dolar değerinde.



Büyük önem taşıyan etkinlik, 24 profesyonel takımın katılımıyla birlikte 24 Kasım'da düzenlenecek ve oyunun hayranları ve oyunculara en üst seviyede bir PUBG MOBILE rekabetini izleme fırsatı sunacak. Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar PUBG Mobile turnuvaları tarihinde ki en yüksek ödül havuzundan pay sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele edecekler. Ayrıca PMGC'nin ana sponsoru Mobil cihazlar için işlemci üreten ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Qualcomm tarafından destekleniyor.



PUBG Mobile Global Championship, 24 Kasım – 20 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. PMGC ligi olarak adlandırılan sistem de takımlar son 16'ya kalmaya çalışacak ve ardından ise klasik turnuva formatında ilerlemeye devam edecek.



Pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacak olan turnuvaya katılacak olan takımlar ise aşağıdaki gibidir;



PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) Doğu Şampiyonu: Bigetron RA

PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) Batı Şampiyonu: Futbolist

PUBG MOBILE Pro Ligi (PMPL) Güneydoğu Asya'dan 5 takım: Aerowolf LIMAX, Secret Jin, RRQ Athena, POWER 888 KPS, Team Secret

PUBG MOBILE Pro Ligi (PMPL) Amerika'dan 4 takım: Loops Esports, The Unnamed, Execute Esports, A7 eSports;

EMEA Ligi'nden 4 takım: Natus Vincere, Klas Game Esports, GODSENT, Konina Power;

PUBG MOBILE Pro Ligi (PMPL) Güney Asya'dan 3 takım: Abrupt Slayers, DRS Gaming, A1 eSports

PUBG MOBILE Street Challenge (PMSC) Kore'den 1 takım: ArCRESTART

PUBG MOBILE Japon Ligi'nden (PMJL) 1 takım: BLUE BEES

Wildcard Finalleri'nden 1 takım: Yakında açıklanacak

Peace Elit Ligi (PEL) Çin'den 2 takım: Four Angry Men, Nova Esports



Finallere ev sahipliği yapacak ülkeden 1 takım: Yakında açıklanacak.



Turnuvayı PUBG Mobile Türkiye Twitch kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.



Kaynak: turkmmo



