PUBG Mobile turnuvası izleyicisiyle rekor kırdı!

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunları arasında yer alan PUBG Mobile , geçen aydan bu yana süren mobil turnuvasıyla da rekor kırmış durumda. Bir milyondan fazla izleyici ile zirveye oynayan PUBG Mobile turnuvası kapsamında her zamanki gibi takımlar doğu ve batı olmak üzere ayrıldı ve bu grupların her birinde 20 takım birbiriyle kıyasıya yarıştı.



shiftdelete.net'te yer alan habere göre;Corona virüsü sebebiyle dijital bir etkinlik olmasına rağmen, espor izleyici rekorlarını altüst etmeyi başardı. PUBG Mobile turnuvasını kaç kişi izledi? Sorusunun cevabını ise Esports Charts rakamları ortaya döküyor. Rakamlara göre, finale dört gün kala Erangel maçında 1.1 milyon izleyiciye ulaşıldı. Doğu bölümü için ortalama izleyici sayısı 393 bin 766 idi.



Bu rakamlar önemli zira herhangi bir PUBG Mobile espor turnuvası ilk kez bir milyon izleyiciyi aştı. Bu bir rekor olduğu için dikkat çekiyor. Yine Esports Charts'a göre, geçen yıla oranla en yüksek izleyici oranı yaklaşık yüzde 120 artarken, ortalama izleyici ise yüzde 118 oranında artış gördü.



